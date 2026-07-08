30 मिनट तक शेर के पंजे में था शख्स, बताया क्या-क्या सोच रहा था उस वक्त
गुजरात में शेर के चंगुल से बचे शख्स ने बताया कि वह मौत को बहुत करीब से रहा था। करीब आधे तक शेर ने उन्हें अपने पंजे से दबाए रखा। इस दौरान उनके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थीं। उन्हें हर पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल लग रहा था। आखिरकार मौत की हार हुई और वह जीत गए।
गुजरात में शेर के चंगुल से बचे शख्स ने बताया कि यह मौत के साथ उनका आमने-सामने का मुकाबला था। वह जानते थे कि जरा सी भी गलती उनकी आखिरी गलती हो सकती है। सोमवार को गुजरात के पालिताना तालुका के गराजिया गांव में लगभग 30 मिनट तक एक शेर ने कालू परमार को जमीन पर दबाए रखा। परमार ने बताया कि वह इसलिए बच पाए क्योंकि वे शांत रहे, शेर की आंखों में देखते रहे और घबराए नहीं।
परमार ने बताया कि मैं मौत को बहुत करीब से देख रहा था। हर पल मुझे अपना आखिरी पल लग रहा था। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी गाय को बांधा था और आंगन में खड़ा था। जैसे ही मैं घर के अंदर जाने के लिए मुड़ा, किसी चीज ने मुझ पर झपट्टा मारा। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हुआ है, मैं जमीन पर गिर चुका था। मैंने देखा कि वह एक शेर था।
लड़ने के बजाय शांत रहना ही मुनासिब समझा
परमार ने बताया कि शुरुआत के कुछ मिनटों तक शेर ने उनका हाथ अपने मुंह में मजबूती से दबाए रखा। परमार ने पल भर में एक फैसला लिया। उन्होंने शेर से लड़ने के बजाय शांत रहना ही मुनासिब समझा। उन्हें लगता है कि इससे उनके बीच का तनाव कम हो गया, लेकिन यह सिर्फ एक अंदाजा था। वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो शेर इंसानों के बीच ज्यादा नहीं पला-बढ़ा हो, उसके लिए किसी इंसान का उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाना खतरे का संकेत हो सकता है।
वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था
परमार ने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं उसके सिर और गर्दन को धीरे से सहलाऊ तो शायद वह मेरे हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दे। यह तरीका काम कर गया। लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं शेर को सहलाता रहा ताकि उसे यकीन हो जाए कि मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं है। हम एक-दूसरे को देखते रहे और मैं जितना हो सका शांत रहा।
मैं सोच रहा था कि…
परमार का कहना है कि उन 30 मिनटों में उनकी पत्नी, पांच बेटियों और बेटे के चेहरे उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अस्पताल में मरूंगा या यहीं मौके पर ही। लेकिन देवी की कृपा से शेर ने मुझे छोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि शेर का सामना होने पर क्या करना चाहिए, इसका कोई पक्का तरीका नहीं है। यह उसके बर्ताव और हालात पर निर्भर करता है। हालांकि, परमार के मामले में शांत रहने की उनकी समझदारी शायद काम आई।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था
परमार हाल ही में बीमारी से ठीक हुए थे। सिर्फ 10 दिन पहले ही उन्हें फ्लू के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी। गराजिया के लोगों को पास के जंगल में शेरों की दहाड़ सुनने की आदत है, लेकिन परमार ने बताया कि गांव वालों ने गांव के अंदर कभी शेर नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सामना अपने ही आंगन में शेर से होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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