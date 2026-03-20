ATM से नहीं निकले थे 10000, अब बैंक को देने पड़ेंगे 3 लाख रुपए; 9 साल की लड़ाई
गुजरात में एटीएम मशीन की गलती के कारण बैंक को भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। सूरत के एक आदमी को एटीएम से 10000 रुपए निकालने थे। एटीएम में खराबी के कारण अब उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे। उपभोक्ता आयोग ने बैंक के तर्क को खारिज करते हुए रुपए भुगतान करने का आदेश दिया।
गुजरात में एटीएम मशीन की गलती के कारण बैंक को भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। सूरत के एक आदमी को एटीएम से 10000 रुपए निकालने थे। एटीएम में खराबी के कारण अब उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे। उपभोक्ता आयोग ने बैंक के तर्क को खारिज करते हुए रुपए भुगतान करने का आदेश दिया।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के सूरत में एटीएम से 10000 रुपए निकालने की एक साधारण सी कोशिश हाल के समय में किसी बैंक के लिए सबसे महंगी पड़ी। एटीएम से नकदी निकासी की त्रुटि के कारण एक आदमी 9 साल जद्दोजहद करना पड़ा। उसने नौ साल तक अनगिनत ईमेल और शिकायतें कीं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को मूल राशि का लगभग 30 गुना भुगतान करना पड़ेगा।
यह मामला 18 फरवरी, 2017 का है। सूरत के उधना इलाके में एक ग्राहक ने एसबीआई एटीएम से 10,000 रुपए निकालने की कोशिश की। उसने अपना कार्ड डाला और पिन दर्ज किया, लेकिन मशीन से न तो नकदी निकली और न ही रसीद छपी। कुछ देर बाद उसे मोबाइल पर एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया था कि उसके खाते से 10,000 रुपए कट गए हैं। मैसेज देखकर वह हैरान रह गया।
बार-बार शिकायत करने पर भी समाधान नहीं
ग्राहक ने 21 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा की दुम्भाल शाखा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मार्च से मई 2017 तक उन्होंने ईमेल के माध्यम से कई बार फॉलोअप किया। उन्होंने आरबीआई और अन्य अधिकारियों से भी संपर्क किया। इसके अलावा, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए एसबीआई के पास आरटीआई का अनुरोध भी किया। हालांकि, किसी भी अधिकारी ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अंततः 20 दिसंबर 2017 को उन्होंने उपभोक्ता फोरम का रुख किया।
बैंक का तर्क खारिज
सुनवाई के दौरान, बैंक ऑफ बड़ौदा ने तर्क दिया कि एटीएम एसबीआई का था और उनके रिकॉर्ड में लेनदेन सफल दिखाई दे रहा था, इसलिए बैंक जिम्मेदार नहीं था। हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि बैंक को लेनदेन से संबंधित ठोस सबूत पेश करने होंगे। आयोग ने यह भी कहा कि आरबीआई के नियमों के अनुसार, राशि 5 दिनों के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए थी, जिसे बैंक पूरा करने में विफल रहा।
आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को ये निर्देश दिए:
- मूल राशि 10000 रुपए 9% वार्षिक ब्याज सहित वापस करें।
- देरी के लिए प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा दें।
- मानसिक उत्पीड़न के लिए 3000 रुपए और कानूनी खर्चों के लिए 2000 रुपए का भुगतान करें।
- 26 फरवरी 2026 तक 3288 दिन देर हो गया था। इससे मुआवजे की राशि बढ़कर 328800 रुपए हो गई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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