पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर शख्स ने पी लिया तेजाब, शादी के पांच महीने बाद ही आत्महत्या

गुजरात के राजकोट से दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक किसान ने अपनी शादी के महज पांच महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। मामला जूनागढ़ जिले का अगतराय गांव का है। उसकी पत्नी और ससुरालवालों पर उसे 10 लाख रुपए के लिए परेशान करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर 38 साल के निलेश दाफदा ने 26 जुलाई को एसिड पी ली थी और इसके एक हफ्ते तक बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, निलेश के पिता करमार दफदा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, केशोद पुलिस ने नीलेश की पत्नी जिग्नाशा, उसके पिता काना रावलिया और भाभी काजल रावलिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 115 (2), और 54 शामिल हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, नीलेश ने 2 मार्च, 2025 को जिग्नाशा से शादी की थी। वह पिपली गांव की रहने वाली है।

शादी के एक महीने बाद, घरेलू विवाद के चलते जिग्नाशा अपना ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के घर लौट आई। जब नीलेश के परिवार ने मामला सुलझाने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उनसे मामले को निपटाने के लिए 10 लाख रुपये मांगे गए। उसके पिता की शिकायत में कहा गया है कि परिवार यह मांग पूरी करने में असमर्थ था क्योंकि उनकी पुश्तैनी ज़मीन का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ था और इसलिए उसे बेचा नहीं जा सकता था।