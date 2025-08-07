Man Suicide After 5 Months Of Marriage Accused Wife and In laws For Harassment पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर शख्स ने पी लिया तेजाब, शादी के पांच महीने बाद ही आत्महत्या, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Man Suicide After 5 Months Of Marriage Accused Wife and In laws For Harassment

पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर शख्स ने पी लिया तेजाब, शादी के पांच महीने बाद ही आत्महत्या

गुजरात के राजकोट से दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक किसान ने अपनी शादी के महज पांच महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। मामला जूनागढ़ जिले का अगतराय गांव का है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राजकोटThu, 7 Aug 2025 10:41 PM
गुजरात के राजकोट से दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक किसान ने अपनी शादी के महज पांच महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। मामला जूनागढ़ जिले का अगतराय गांव का है। उसकी पत्नी और ससुरालवालों पर उसे 10 लाख रुपए के लिए परेशान करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर 38 साल के निलेश दाफदा ने 26 जुलाई को एसिड पी ली थी और इसके एक हफ्ते तक बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, निलेश के पिता करमार दफदा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, केशोद पुलिस ने नीलेश की पत्नी जिग्नाशा, उसके पिता काना रावलिया और भाभी काजल रावलिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 115 (2), और 54 शामिल हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, नीलेश ने 2 मार्च, 2025 को जिग्नाशा से शादी की थी। वह पिपली गांव की रहने वाली है।

शादी के एक महीने बाद, घरेलू विवाद के चलते जिग्नाशा अपना ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के घर लौट आई। जब नीलेश के परिवार ने मामला सुलझाने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उनसे मामले को निपटाने के लिए 10 लाख रुपये मांगे गए। उसके पिता की शिकायत में कहा गया है कि परिवार यह मांग पूरी करने में असमर्थ था क्योंकि उनकी पुश्तैनी ज़मीन का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ था और इसलिए उसे बेचा नहीं जा सकता था।

नीलेश ने अपनी पत्नी को वापस ले जाने की काफी कोशिश की लेकिन पत्नी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और बात करने से भी इनकार कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि 24 जुलाई को, नीलेश अपने ससुराल गया, जहां उसके ससुर और साली ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। दो दिन बाद, नीलेश ने तेजाब पी लिया और बेहोश होने से पहले अपनी बहन को मैसेज किया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां एक हफ्ते के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत के बाद एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई। आगे की जांच जारी है।

Gujarat

