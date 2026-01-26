गुजरात में खौफनाक वारदात! मामूली विवाद में शख्स को जिंदा जला दिया

संक्षेप: गुजरात के कच्छ जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां बैठने की जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो गया। पड़ोसियों ने मामूली विवाद में 50 साल के शख्स को जिंदा जला दिया। आग से गंभीर रूप से झुलसने के कारण शख्स की मौत हो गई।

बाथरूम में बंदकर जिंदा जला दिया इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रविवार को करसन माहेश्वरी का उसके चार पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था। बरामदे में बैठने को लेकर हुए विवाद में बहस शुरू हुई थी। बहस धीरे-धीरे ज्यादा बढ़ गई और पड़ोसियों ने माहेश्वरी पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने माहेश्वरी को दौड़ाकर बाथरूम में धकेल दिया और उसपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग लगने की वजह से माहेश्वरी बुरी तरह से झुल गया और इलाज के दौरान मौत हो गई।