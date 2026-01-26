गुजरात में खौफनाक वारदात! मामूली विवाद में शख्स को जिंदा जला दिया
गुजरात के कच्छ जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां बैठने की जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो गया। पड़ोसियों ने मामूली विवाद में 50 साल के शख्स को जिंदा जला दिया। आग से गंभीर रूप से झुलसने के कारण शख्स की मौत हो गई।
गुजरात के कच्छ जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां बैठने की जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो गया। पड़ोसियों ने मामूली विवाद में 50 साल के एक शख्स को आग लगा दी। आग से गंभीर रूप से झुलसने के कारण शख्स की मौत हो गई।
बाथरूम में बंदकर जिंदा जला दिया
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रविवार को करसन माहेश्वरी का उसके चार पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था। बरामदे में बैठने को लेकर हुए विवाद में बहस शुरू हुई थी। बहस धीरे-धीरे ज्यादा बढ़ गई और पड़ोसियों ने माहेश्वरी पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने माहेश्वरी को दौड़ाकर बाथरूम में धकेल दिया और उसपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग लगने की वजह से माहेश्वरी बुरी तरह से झुल गया और इलाज के दौरान मौत हो गई।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते ही अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। टीमों ने सर्विलांस शुरू की और तीन घंटे के अंदर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नरेशभाई मातंग, अंजुबेन हरेशभाई मातंग, चिमनाराम गोमाराम मारवाड़ी शामिल हैं। इस मामले में के दो आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।