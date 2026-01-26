Hindustan Hindi News
गुजरात में खौफनाक वारदात! मामूली विवाद में शख्स को जिंदा जला दिया

गुजरात के कच्छ जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां बैठने की जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो गया। पड़ोसियों ने मामूली विवाद में 50 साल के शख्स को जिंदा जला दिया। आग से गंभीर रूप से झुलसने के कारण शख्स की मौत हो गई।

Jan 26, 2026 03:19 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कच्छ
गुजरात के कच्छ जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां बैठने की जगह को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा हो गया। पड़ोसियों ने मामूली विवाद में 50 साल के एक शख्स को आग लगा दी। आग से गंभीर रूप से झुलसने के कारण शख्स की मौत हो गई।

बाथरूम में बंदकर जिंदा जला दिया

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रविवार को करसन माहेश्वरी का उसके चार पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था। बरामदे में बैठने को लेकर हुए विवाद में बहस शुरू हुई थी। बहस धीरे-धीरे ज्यादा बढ़ गई और पड़ोसियों ने माहेश्वरी पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने माहेश्वरी को दौड़ाकर बाथरूम में धकेल दिया और उसपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग लगने की वजह से माहेश्वरी बुरी तरह से झुल गया और इलाज के दौरान मौत हो गई।

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते ही अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। टीमों ने सर्विलांस शुरू की और तीन घंटे के अंदर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नरेशभाई मातंग, अंजुबेन हरेशभाई मातंग, चिमनाराम गोमाराम मारवाड़ी शामिल हैं। इस मामले में के दो आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
