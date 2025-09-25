man set wife and mother in law on fire one killed अहमदाबाद में शख्स बना हैवान! सास और पत्नी को जिंदा जला दिया; एक की मौत, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़man set wife and mother in law on fire one killed

अहमदाबाद में शख्स बना हैवान! सास और पत्नी को जिंदा जला दिया; एक की मौत

गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स ने पत्नी और सास को जिंदा जला दिया। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई, जबकि सास बुरी तरह झुलस गई है। आरोपी भी झुलस गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादThu, 25 Sep 2025 10:44 AM
गुजरात के अहमदाबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पत्नी और सास से बहस के बाद उन्हें जिंदा जला दिया। इस मामले में पत्नी जया की जलकर मौत हो गई, जबकि सास शोभना का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस घटना में आरोपी भी झुलस गया है। पुलिस की निगरानी में उसका भी इलाज चल रहा है।

पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अशोक बाबू राजपूत ने इसी साल अप्रैल में जया से शादी की थी। पुलिस ने बताया कि शादी के एक महीने के बाद ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद जया अपने पति का घर छोड़कर मायके रहने लगी थी। भाई ने बताया कि दो हफ्ते पहले जया अपने पति के साथ दोबारा रहने चली गई थी, लेकिन फिर से वापस मायके आ गई। इस दौरान जया अपनी मौसी के ब्यूटी पार्लर में काम करती रही। ब्यूटी पार्लर में काम करने के दौरान अशोक पहुंचा और किसी ज्वलनशील पदार्थ को छिड़कर आग लगा दी। आग लगने के कारण सास और जया बुरी तरह झुलस गईं। झुलसने के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जया की मौत हो गई।

इस घटना के तुरंत बाद जया के भाई नीलेश के पास एक शख्स ने फोनकर पूरी जानकारी दी। जब नीलेश ब्यूटी पार्लर के पास पहुंचा तो देखा कि दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक जया और झुलसी हुई महिला को लेकर लोग अस्पताल चले गए थे। इसके बाद नीलेश अस्पताल पहुंचा और पाया कि उसकी मां और बहन दोनों जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। बाद में की मौत हो गई और मां का अस्पताल में ही इलाज चल रहा है।

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी अशोक राजपूत के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) तेहत हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर एमडी चंपावत ने बताया कि जया की मौत के बाद बीएनएस की धारा 103(1) में बदल दी गई है।

Gujarat News

