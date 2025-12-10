वह बच्ची है, खुद फैसला नहीं ले सकती; गुजरात में 7 साल की बेटी को साध्वी बनाने पर अड़ी मां, तो पिता ने लगाई याचिका

संक्षेप: अप्रैल 2024 में उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई और अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। पति के मुताबिक महिला ने कहा था कि वह तभी वापस आएगी जब शख्स अपनी बेटी की दीक्षा के लिए हां कर देगा।

गुजरात के सूरत शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर जैन समुदाय की एक महिला अपने पति की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी सात साल की बेटी को जैन साध्वी बनाने पर अड़ गई है। जिसके बाद अब महिला के पति ने बेटी की कस्टडी पाने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई है। शख्स का दावा है कि उससे अलग रह रही उसकी पत्नी ने केवल उसकी मर्जी से बेटी को कठोर जैन साध्वी की दीक्षा दिलवाने का फैसला किया है।

लड़की के पिता ने गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत एक याचिका दायर करते हुए लड़की के हितों की रक्षा के लिए उसे बेटी का कानूनी अभिभावक नियुक्त करने की मांग की है। जिसके बाद फैमिली कोर्ट के जज एसवी मंसूरी ने बुधवार को उसकी पत्नी को नोटिस जारी कर दिया और उससे 22 दिसंबर तक जवाब मांगा है।

शख्स ने अपनी याचिका में बताया कि बेटी के दीक्षा लेकर जैन साध्वी बनने के बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की थी, और इसके बाद हम दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि लड़की के समझदार होने के बाद ही उसे साध्वी बनना चाहिए। लेकिन शख्स के अनुसार बाद में उसकी पत्नी का विचार बदल गया और अब वह इस बात पर जोर दे रही है कि उनकी बेटी फरवरी 2026 में मुंबई में होने वाले एक बड़े सामूहिक समारोह में दीक्षा लेगी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि महिला और प्रतिवादी से उसकी शादी साल 2012 में हुई थी, और उनके दो बच्चे हैं। लेकिन अप्रैल 2024 में उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर मेरा घर छोड़ गई और अपने माता-पिता के घर जाकर रहने लगी। पति के मुताबिक महिला ने कहा था कि वह तभी वापस आएगी जब शख्स अपनी बेटी की दीक्षा के लिए सहमत हो जाएगा। हालांकि बाद में वह जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि मैं चाहे मानूं या ना मानूं, वह अपनी बेटी को उसी समारोह में दीक्षा दिलवाएगी।