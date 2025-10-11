गुजरात में मामा बना हैवान, बेरहमी से की भानजे की हत्या, शव के 5 टुकड़े कर नाले में फेंके; बताई यह वजह

आमिर को तलाशते हुए उसके भाई सबसे पहले सिलाई यूनिट में मौजूद अपने मामा से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने मामा को आमिर के लापता होने की जानकारी दी और उनसे पूछा कि आमिर कहां जा सकता है।

गुजरात के सूरत शहर में पार्टनशिप खत्म करने को लेकर हुए विवाद के बाद मामा ने अपने भानजे की बेरहमी से हत्या कर दी। गुस्साए आरोपी ने ना केवल भानजे की जान ले ली बल्कि शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके पांच टुकड़े करते हुए उन्हें एक थैले में भरकर शहर के उधना इलाके में स्थित नाले में फेंक दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद आमिर आलम के रूप में हुई है, जो कि 6 अक्तूबर से उस सिलाई यूनिट से लापता था, जिसमें वह और उसके मामा मोहम्मद इफ्तिखार वाजिद अली साझेदार थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मृतक और आरोपी दोनों ही बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के रहने वाले हैं और कई सालों पहले आकर सूरत में बस गए थे। पुलिस ने बताया कि आमिर आलम के घर नहीं आने पर घरवालों ने एक दो दिन उसका इंतजार किया और अपने स्तर पर उसे तलाशा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद घरवालों को उसकी चिंता सताने लगी और फिर उसके छोटे भाई परवेज (20) ने शुक्रवार को उधना पुलिस स्टेशन में आकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था।

भानजे के बारे में पूछते ही नाराज हो गया मामा इससे पहले आमिर को तलाशते हुए उसके भाई सबसे पहले सिलाई यूनिट में मौजूद अपने मामा और गुमशुदा आमिर के पार्टनर वाजिद अली से जानकारी लेने पहुंचे थे। उन्होंने जब अपने मामा को आमिर के लापता होने की जानकारी दी और उनसे पूछा कि आमिर कहां जा सकता है। तो वाजिद अली ने उनसे बेहद बेरूखी से बात की और झिड़कने के अंदाज मे बताया कि आमिर फिलहाल शहर से बाहर गया है। साथ ही उन्होंने आमिर के बारे में पूछताछ को लेकर उन्हें बार-बार परेशान न करने की हिदायत भी दी। जिसके बाद परिजनों को दाल में कुछ काला लगा।

पुलिस के सख्ती से पूछताछ करते ही टूट गया वाजिद मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हमने सिलाई यूनिट में काम करने वाले लगभग 15 लोगों से पूछताछ की और गुमशुदा आमिर के मामा वाजिद अली का व्यवहार बेहद संदिग्ध पाया। पूछताछ करने पर, वह टूट गया और उसने बेरहमी से भानजे की हत्या करने की बात कबूल कर ली। जिसके बाद हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया।’

साझेदारी में से 15 मशीनें लेकर अलग होना चाहता था वाजिद आरोपी से पूछताछ व जांच के बाद पुलिस को पता लगा कि सिलाई यूनिट में कुल 30 मशीनें लगाई गई थीं, जिन्हें दोनों साझेदारों ने बराबर हिस्सेदारी में खरीदा था। लेकिन इसी बीच वाजिद अली का मन बदल गया और वह अपनी अलग यूनिट स्थापित करने के लिए 15 मशीनें ले जाने की बात करने लगा। लेकिन आमिर आलम को पार्टनरशिप तोड़ने की बात सही नहीं लगी और उसने इसका विरोध करते हुए अलग होने व मशीनें देने से इनकार कर दिया। उसके मामा और आरोपी वाजिद अली को यह बात इतनी चुभी कि उसने गुस्से में आकर आमिर की हत्या कर दी।

हथौड़े से सिर पर वार करते हुए ले ली भानजे की जान इस दौरान 6 अक्टूबर की सुबह आरोपी वाजिद अली ने हथौड़े से अपने पार्टनर व भानजे के सिर पर कई वार करते हुए उसकी जान ले ली और फिर उसके शरीर को कई टुकड़े कर दिए। पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और पुलिस के सामने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।