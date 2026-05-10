'मैं आर्थिक तंगी के कारण...', बेटा-बेटी का गला घोंटने के बाद सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने खुद भी दे दी जान
गुजरात के राजकोट जिले से बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। आर्थिक तंगी के कारण एक आदमी ने अपने दो बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी जान दे दी। घटना से कुछ ही समय पहले उसने अपने साले को एक वीडियो संदेश भेजा था, जिसमें व्यापार में हुए नुकसान का जिक्र किया था।
गुजरात के राजकोट जिले से बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। आर्थिक तंगी के कारण एक आदमी ने अपने दो बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी जान दे दी। घटना से कुछ ही समय पहले उसने अपने साले को एक वीडियो संदेश भेजा था, जिसमें व्यापार में हुए नुकसान का जिक्र किया था।
15 साल के बेटे और 10 साल की बेटी का गला घोंटा
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि गुजरात के राजकोट जिले में 37 साल के सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने कथित तौर पर अपने दो बच्चों की हत्या करने के बाद गोंडल में अपने काम की जगह पर खुद भी अपनी जान दे दी। इस घटना से स्थानीय समुदाय में हड़कंप मच गया है। जयपाल तोगड़िया नाम का यह आदमी पेशे से बढ़ई था और संधवाया गांव का रहने वाला था। वह एक सीमेंट फैक्ट्री चलाता था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उसने फैक्ट्री परिसर के अंदर अपने 15 साल के बेटे और 10 साल की बेटी का गला घोंट दिया और उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली।
साले को एक वीडियो मैसेज भेजा
अधिकारियों ने बताया कि इस घटना से कुछ ही समय पहले तोगड़िया ने अपने साले को एक वीडियो मैसेज भेजा था। इसमें उन्होंने व्यापार में हुए नुकसान के कारण पैदा हुई आर्थिक तंगी का जिक्र किया था। मैसेज में उन्होंने कहा था कि वे आर्थिक समस्याओं के चलते यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने गुजारिश की थी कि उनके परिवार को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए। पुलिस को मिले एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं आर्थिक तंगी के कारण यह चरम कदम उठा रहा हूं। इसके लिए मेरे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
बेटी को साथ ले गया, बेटे को बाद में बुलाया
शुरुआती जांच से पता चला है कि तोगड़िया दिन में पहले अपनी बेटी को फैक्ट्री ले गए थे और बाद में अपने बेटे को भी वहां बुलाया। घटना के समय परिसर में केवल वे तीनों ही मौजूद थे। उनकी पत्नी घर पर थीं और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि फैक्ट्री में क्या हुआ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद आपातकालीन सेवाओं के साथ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
गांव और आसपास के इलाकों में मातम छाया
खबरों के मुताबिक, तोगड़िया करीब 15 सालों से सीमेंट के कारोबार में लगे हुए थे और उनकी एक से ज्यादा यूनिट थीं। वह अपनी पत्नी, दो बच्चों और बुज़ुर्ग पिता के साथ रहते थे। इस घटना से संधवाया गांव और आसपास के इलाकों में मातम छा गया है। स्थानीय लोगों ने इस दुखद घटना पर गहरा सदमा जाहिर किया है। पुलिस घटनाक्रम की सही जानकारी जुटाने के लिए वीडियो मैसेज और उस व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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