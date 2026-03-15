गुजरात में पिता ने अपनी बेटी को दी प्यार करने की खौफनाक सजा, प्रेमी समेत मारकर कुएं में फेंका
पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि वह नवीन के साथ बेटी के संबंधों के सख्त खिलाफ था, और बार-बार समझाने के बाद भी जब बेटी उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं हुई, तो पिता ने हत्या की साजिश रच ली।
गुजरात के राजकोट जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां के खंभाला गांव में एक पिता ने अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी 19 साल की बेटी और उसके 21 वर्षीय प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के शव एक कुएं से बरामद हुए हैं। ये दोनों पिछले एक महीने से लापता थे। पुलिस पूछताछ के दौरान लड़की के पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
लड़के के परिजनों ने कराई थी रिपोर्ट
एनडीटीवी के अनुसार मृतकों की पहचान नत्थी (उर्फ सोनू रबारी) और नवीन जीवाभाई रबारी के रूप में हुई है। लड़के के परिजनों ने 3 फरवरी को नखत्राणा पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जब भुज DYSP एमजे क्रिश्चियन के नेतृत्व में उनकी टीम ने मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो शक की सुई लड़की के परिवार की ओर घूमने लगी।
सोची-समझी साजिश के तहत की वारदात
पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि वह नवीन के साथ अपनी बेटी के संबंधों के सख्त खिलाफ था, और बार-बार समझाने के बाद भी जब बेटी उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं हुई, तो पिता ने परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच ली।
गला घोंटकर की हत्या, शवों को कुएं में फेंका
पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी शख्स और उसके भतीजे ने प्रेमी जोड़े को खंभाला गांव के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया। जहां पर लड़की की मां और भाई पहले से मौजूद थे। इसके बाद इन सभी परिवार वालों ने लड़की और उसके प्रेमी को घेर लिया और गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाते हुए आरोपियों ने दोनों के शवों को पास के ही एक कुएं में फेंक दिया।
प्रेमी से अलग होने से इनकार करने पर की हत्या
आरोपियों द्वारा गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस ने हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला। इस दौरान उनके साथ फायर ब्रिगेड और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। उधर DYSP MJ क्रिश्चियन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, 'आरोपियों ने कबूल किया है कि हत्या का मुख्य कारण बेटी का उसके प्रेमी से अलग होने से इनकार करना था।' साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और FSL की टीम ने मौके से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं।
पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया
इस मामले में पुलिस ने अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें लड़की का पिता, उसका भतीजा और नाबालिग भाई भी शामिल हैं। साथ ही मामले में मां की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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