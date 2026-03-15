Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुजरात में पिता ने अपनी बेटी को दी प्यार करने की खौफनाक सजा, प्रेमी समेत मारकर कुएं में फेंका

Mar 15, 2026 10:54 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट, गुजरात
share

पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि वह नवीन के साथ बेटी के संबंधों के सख्त खिलाफ था, और बार-बार समझाने के बाद भी जब बेटी उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं हुई, तो पिता ने हत्या की साजिश रच ली।

गुजरात में पिता ने अपनी बेटी को दी प्यार करने की खौफनाक सजा, प्रेमी समेत मारकर कुएं में फेंका

गुजरात के राजकोट जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां के खंभाला गांव में एक पिता ने अपने ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी 19 साल की बेटी और उसके 21 वर्षीय प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के शव एक कुएं से बरामद हुए हैं। ये दोनों पिछले एक महीने से लापता थे। पुलिस पूछताछ के दौरान लड़की के पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लड़के के परिजनों ने कराई थी रिपोर्ट

एनडीटीवी के अनुसार मृतकों की पहचान नत्थी (उर्फ सोनू रबारी) और नवीन जीवाभाई रबारी के रूप में हुई है। लड़के के परिजनों ने 3 फरवरी को नखत्राणा पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जब भुज DYSP एमजे क्रिश्चियन के नेतृत्व में उनकी टीम ने मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो शक की सुई लड़की के परिवार की ओर घूमने लगी।

सोची-समझी साजिश के तहत की वारदात

पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि वह नवीन के साथ अपनी बेटी के संबंधों के सख्त खिलाफ था, और बार-बार समझाने के बाद भी जब बेटी उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं हुई, तो पिता ने परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच ली।

गला घोंटकर की हत्या, शवों को कुएं में फेंका

पूछताछ ​​के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी शख्स और उसके भतीजे ने प्रेमी जोड़े को खंभाला गांव के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया। जहां पर लड़की की मां और भाई पहले से मौजूद थे। इसके बाद इन सभी परिवार वालों ने लड़की और उसके प्रेमी को घेर लिया और गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाते हुए आरोपियों ने दोनों के शवों को पास के ही एक कुएं में फेंक दिया।

ये भी पढ़ें:सूरत की कोर्ट में 75 साल के पति ने पत्नी पर किया एसिड अटैक, फिर खुद भी जहर पिया

प्रेमी से अलग होने से इनकार करने पर की हत्या

आरोपियों द्वारा गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस ने हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला। इस दौरान उनके साथ फायर ब्रिगेड और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। उधर DYSP MJ क्रिश्चियन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, 'आरोपियों ने कबूल किया है कि हत्या का मुख्य कारण बेटी का उसके प्रेमी से अलग होने से इनकार करना था।' साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और FSL की टीम ने मौके से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं।

ये भी पढ़ें:गुजरात में निकली 2295 पदों के लिए बंपर भर्तियां, शुरू हैं आवेदन; जानें डिटेल

पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

इस मामले में पुलिस ने अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें लड़की का पिता, उसका भतीजा और नाबालिग भाई भी शामिल हैं। साथ ही मामले में मां की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

ये भी पढ़ें:3.12 करोड़ की रिश्वत मामले में IAS अधिकारी को झटका,अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
ये भी पढ़ें:राजस्थान के रहने वाले राजकोट एम्स के डॉक्टर ने दी जान, सुसाइड नोट में बताई वजह
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।