मुंहबोले भाई ने राखी बांधने वाली बहन को मार डाला, घर में छिपा रखी थी लाश; पुलिस के साथ मिल ढूंढता रहा
गुजरात के जामनगर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी मुंहबोली बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को घर में छिपा दिया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
गुजरात के जामनगर के डिफेंस कॉलोनी इलाके से रिश्तों को झकझोर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक लापता विधवा महिला की लाश उसी पड़ोसी के घर से बरामद हुई, जिसे वह भाई मानती थी और हर साल राखी बांधती थी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या का उद्देश्य जानने की कोशिश कर रही है।
क्या है पूरा मामला?
इस मामले में मृतका की पहचान रिंकिदेवी बंटू सिंह कथेड़िया के रूप में हुई है। रिंकिदेवी मूल रूप से मथुरा की रहने वाली थीं। उसके पति की 2021 में हार्ट अटैक से मौत के बाद वह अपने 3 बच्चों के साथ जामनगर में रहकर परिवार चला रही थी। रिंकी देवी नागहेड़ी गांव की एक फार्मा फैक्ट्री में काम करती थीं। दो दिन पहले जब रिंकिदेवी घर नहीं लौटीं, तो बेटे रोहित ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस और परिजनों ने मिलकर तलाश शुरू की।
‘भाई’ ही निकला कातिल
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को रिंकिदेवी की आखिरी लोकेशन उनके पड़ोसी विजय ओडिच के घर की मिली। हैरानी की बात यह रही कि ओडिच खुद भी उनके बेटों के साथ मिलकर रिंकिदेवी को ढूंढने का नाटक कर रहा था। रोहित ने बताया कि हम उन्हें अंकल मानते थे और उन्होंने हमें भतीजे जैसा प्यार भी हमेशा दिया। रोहित कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उनकी मां को कत्ल कर देगा।
घर से मिली लाश
शक के अधार पर जब पुलिस ने जब ओडिच के घर की तलाशी ली, तो अंदर से रिंकिदेवी का शव बरामद हुआ। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है।
आरोपी के मकसद की जांच जारी
जामनगर के डीएसपी जयवीरसिंह झाला ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और हत्या के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच लंबे समय से सामाजिक संबंध थे, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो जाता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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