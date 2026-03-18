युवक की हत्या पर राजकोट में बवाल! अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन; कई हिरासत में
गुजरात के राजकोट में एक युवक की हत्या के बाद बवाल हो गया। युवक के परिजनों के साथ अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने कई को हिरासत में लिया है।
राजकोट में 32 साल के युवक भव्येश वनवी की हत्या के बाद सोमवार रात शहर में बवाल हो गया। भव्येश की मौत की खबर फैलते ही दलित समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सिविल अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
इस घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, भव्येश वनवी को रविवार रात रायाधार इलाके के ड्रीम सिटी के पास से एक कार में अगवा किया गया था। बाद में भव्येश को शीतल पार्क के पास गंभीर हालत में फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और शव लेने से इनकार करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल चौक को जाम कर दिया, नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने हंगामा करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कुछ समुदाय नेताओं सहित 20 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में ए डिविजन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस से भी झड़प
प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर मौजूद राजकोट सिटी क्राइम ब्रांच के सहायक उपनिरीक्षक संजय दाफड़ा के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की भी घटना सामने आई है। इस संबंध में पुलिस ने एक अलग शिकायत दर्ज की है। उधर, पुलिस ने हत्या के मामले में रवि जोगराना (33), सागर जोगराना (26) और गोपाल जोगराना (22) को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी चिंतन पटेल के मुताबिक, मुख्य आरोपी हमीर जोगराना अभी फरार है। उसके साथ देव करण, विक्रम और भूरो नाम के अन्य आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं।
क्या था पूरा विवाद
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह वारदात एक निजी विवाद के चलते हुई। बताया जा रहा है कि मृतक भव्येश एक महिला के साथ रिश्ते में था। इसी दौरान उसे पता चला कि वह महिला मुख्य आरोपी हमीर के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत कर रही थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस विवाद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी थीं। बताया जा रहा है कि हमीर ने पहले एक आवेदन देकर आरोप लगाया था कि भव्येश, महिला और कुछ अन्य लोग उसे झूठे छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे।
पुलिस के मुताबिक, मृतक और मुख्य आरोपी दोनों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। भव्येश पर शराबबंदी, मारपीट और दंगा करने के मामले दर्ज थे, जबकि हमीर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
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