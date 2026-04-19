अहमदाबाद में दो समुदायों में हिंसक झड़प, युवक को चाकू से गोदकर मार डाला; भारी पुलिस बल तैनात
गुजरात के अहमदाबाद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। यहां मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया।
गुजरात के अहमदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां मोटरसाइकिल से हुए छोटे से एक्सीडेंट को लेकर शुरू हुआ झगड़ा जानलेवा हो गया। यहां एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैल गई और कई दुकानों को आग लगा दी गई। इस घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है।
क्या है पूरा मामला
मामला अहमदाबाद के धांधुका इलाके का है। यहां शनिवार को दो बाइक की टक्कर के बाद विवाद शुरू हुआ था। दो अलग समुदाय के लोगों में ये विवाद तब और बढ़ गया जब एक्सीडेंट के बाद एक पक्ष के युवक दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए। यहां हुई झड़प में एक युवक की जांघ में चाकू से हमला कर दिया गया और ज्यादा खून बह जाने के कारण युवक की मौत हो गई।
क्या बोली पुलिस
इस घटना की जानकारी देते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने बताया कि झड़प के दौरान धर्मेश गामरा के पैर में चाकू से वार किया गया। इस दौरान काफी देर तक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। गामरा की मौत के बाद इलाके में तनवा बढ़ गया और लोगों के एक ग्रुप ने सड़क किनारे बनी कई दुकानों को निशाना बनाया और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान काफी नुकसान हुआ है।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोज सामने आने लगे। इसमें इलाके की छोटी-छोटी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिससे धुएं का गुबार उठ रहा है। इस घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गामरा की हत्या में शामिल आरोपी समीर और रिजनवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में आगजनी करने वाले 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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