Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अहमदाबाद में दो समुदायों में हिंसक झड़प, युवक को चाकू से गोदकर मार डाला; भारी पुलिस बल तैनात

Apr 19, 2026 09:24 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share

गुजरात के अहमदाबाद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। यहां मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया।

अहमदाबाद में दो समुदायों में हिंसक झड़प, युवक को चाकू से गोदकर मार डाला; भारी पुलिस बल तैनात

गुजरात के अहमदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां मोटरसाइकिल से हुए छोटे से एक्सीडेंट को लेकर शुरू हुआ झगड़ा जानलेवा हो गया। यहां एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैल गई और कई दुकानों को आग लगा दी गई। इस घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है।

क्या है पूरा मामला

मामला अहमदाबाद के धांधुका इलाके का है। यहां शनिवार को दो बाइक की टक्कर के बाद विवाद शुरू हुआ था। दो अलग समुदाय के लोगों में ये विवाद तब और बढ़ गया जब एक्सीडेंट के बाद एक पक्ष के युवक दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए। यहां हुई झड़प में एक युवक की जांघ में चाकू से हमला कर दिया गया और ज्यादा खून बह जाने के कारण युवक की मौत हो गई।

क्या बोली पुलिस

इस घटना की जानकारी देते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट ने बताया कि झड़प के दौरान धर्मेश गामरा के पैर में चाकू से वार किया गया। इस दौरान काफी देर तक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। गामरा की मौत के बाद इलाके में तनवा बढ़ गया और लोगों के एक ग्रुप ने सड़क किनारे बनी कई दुकानों को निशाना बनाया और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान काफी नुकसान हुआ है।

ये भी पढ़ें:गुजरात में सड़क हादसे के बाद दो पक्षों में हिंसक झड़प, हत्या और आगजनी

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोज सामने आने लगे। इसमें इलाके की छोटी-छोटी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिससे धुएं का गुबार उठ रहा है। इस घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया।

ये भी पढ़ें:TRAI से बात कर रहे; अहमदाबाद में 75 साल के बुजुर्ग से 1.43 करोड़ की ठगी

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गामरा की हत्या में शामिल आरोपी समीर और रिजनवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में आगजनी करने वाले 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Gujarat News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।