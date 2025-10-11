गुजरात में शख्स ने ली प्रेमिका व उसकी 2 साल की बेटी की जान, फिर की खुदकुशी; 8 पेज के नोट में बताई वजह

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने तीनों की मौत की वजह बताते हुए कहा कि 'उनकी मौत गले में घाव लगने के कारण हुई है। हमने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से फोरेंसिक सबूत भी जमा कर लिए हैं।'

गुजरात के अहमदाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक 35 वर्षीय शख्स ने अपनी प्रेमिका और उसकी दो साल की बेटी की हत्या करने के बाद खुद भी अपनी जान दे दी। पुलिस को युवक के पास से 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने इस वारदात को अंजाम देने की वजह का खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस वारदात को रणछोड़ परमार नाम के शख्स ने अंजाम दिया, पहले उसने अपनी प्रेमिका और उसकी दो साल की बेटी का गला रेतकर उनकी जान ली, फिर बाद में उसने खुद भी अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक इसी रिश्ते की वजह से युवक ने यह कदम उठाया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना अहमदाबाद जिले की साणंद तालुका के लोदरियार गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि रणछोड़ शादीशुदा था और एक निजी कंपनी में काम करता था। वह पिछले करीब 20 दिनों से लोदरियार गांव में रह रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ गुजारा-भत्ता का केस दायर कर रखा था।

उधर रणछोड़ भले ही शादीशुदा था, लेकिन उसका एक अन्य महिला के साथ अफेयर भी चल रहा था। वह महिला भी पहले से शादीशुदा थी और पिछली शादी से उसकी दो साल की बेटी भी थी। इसी बीच शुक्रवार को वह महिला भी अपनी बेटी को साथ लेकर रणछोड़ के साथ रहने के लिए उसके किराए के मकान में आ गई और उसी शाम को तीनों उसी किराये के घर में मृत मिले।

पुलिस ने बताया कि तीनों के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं, साथ ही पुलिस ने मृतक रणछोड़ के पास से 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें उसने इस कदम को उठाने के पीछे की सारी परिस्थितियों के बारे में बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस सुसाइड नोट में परमार ने बताया कि वह क्यों अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को मारना चाहता था। उसने बताया कि उसे एक अन्य शख्स से धमकियां मिल रही थीं, क्योंकि वह भी उसी महिला के साथ रिश्ते में था। नोट में रणछोड़ ने आगे बताया कि वह इस स्थिति से उत्पन्न तनाव और अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने दोनों को खत्म करके अपनी जान देने का फैसला कर लिया।

उधर एक अन्य पुलिस अधिकारी ने तीनों की मौत की वजह बताते हुए कहा कि 'उनकी मौत गले में घाव लगने के कारण हुई है। हमने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से फोरेंसिक सबूत भी जमा कर लिए हैं।'

पुलिस ने आगे कहा कि सुसाइड नोट की लिखावट को वेरिफिकेशन के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजने के लिए जब्त कर लिया गया है, और परमार द्वारा सुसाइड नोट में जिन धमकियों के बारे में बताया गया है, उनकी पुष्टि के लिए आगे की जांच की जा रही है।