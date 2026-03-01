जमीन विवाद में शख्स को पीटकर मार डाला, मोरबी में जलाकर दफना दिया; 5 गिरफ्तार
गुजरात के मोरबी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना ने पूरे औद्योगिक शहर को दहला दिया है। जमीन के महज 5 लाख रुपये के विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया कि एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को जला कर दफना दिया गया। इस मामले में ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने एक ही परिवार के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं।
जमीन विवाद बना काल
इस घटना में मृतक की पहचान ताजमहमदभाई भट्टी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, 19 फरवरी को वह लापता हो गया था। परिजनों ने पहले उन्हें तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 26 फरवरी को बेटे की शिकायत पर मोरबी सिटी बी डिवीजन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच में सामने आया कि ताजमहम्दभाई को भाडियाद के पास एक सुनसान फार्महाउस पर बुलाया गया था। यहां बुलाकर जमीन के लेनदेन और दस्तावेज का निपटारा करने के लिए कहा था। लेकिन पुलिस का दावा है कि यह मुलाकात पहले से रची गई साजिश थी, जिसमें शख्स की हत्या कर दी गई।
पाइप और डंडों से पीटकर हत्या
पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी बालुभाई थोभणभाई अघारा ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार, ताजमहम्दभाई पर प्लास्टिक पाइप और लकड़ी के डंडों से हमला किया गया। हत्या के बाद शव को जलाकर एक अस्थायी गड्ढे में दफना दिया गया, ताकि कोई सबूत न बचे।
एक ही परिवार के पांच लोग गिरफ्तार
इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बालुभाई थोभणभाई अघारा, थोभणभाई घेलाभाई अघारा, रमेशभाई अर्जनभाई अघारा, विशाल रमेशभाई वढाडिया और जयदीपभाई कानाभाई सेरसिया के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सभी आपस में रिश्तेदार हैं — पिता, बेटा, भाई, भतीजा और दामाद — और मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दो अन्य आरोपी, भावेश थोभणभाई अघारा और जितेशभाई बालुभाई जालारिया, अभी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं।
हथियार और गाड़ियां बरामद
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार और शव को ठिकाने लगाने में उपयोग की गई गाड़ियां बरामद कर ली हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारे पास मजबूत भौतिक साक्ष्य और आरोपियों के बयान हैं। रिमांड प्रक्रिया जारी है, ताकि साजिश की और परतें खुल सकें। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जमीन और पैसों के लालच में इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
