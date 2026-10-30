पड़ोसी की कार से दिन-रात आ रही अजीब आवाज से हो गया था दुखी, युवक ने निकाला समस्या का खौफनाक समाधान
इस घटना का 4.17 मिनट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी युवक पड़ोसी महिला वकील की सफेद रंग की स्विफ्ट कार के पास आता दिखता है, फिर वह उस कार पर कोई ज्वलनशील पदार्थ (शायद पेट्रोल) छिड़कता दिखता है।
गुजरात के मोरबी शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक पड़ोस में रहने वाली महिला वकील की कार में लगे सेंसर अलार्म से आने वाली आवाज से इतना परेशान हो गया कि उसने दिनदहाड़े पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी। आरोपी की पहचान शिखर गोहेल के रूप में हुई है, जो कि रावापार रोड के वसंत प्लॉट इलाके में रहता है। उसने पड़ोस में रहने वाली महिला पुष्पा भट्ट की कार पर कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल) डालकर आग लगा दी।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना 28 अक्तूबर (बुधवार) शाम करीब 4 बजकर 50 मिनट को उस वक्त हुई, जब आरोपी युवक ने पड़ोसी की कार से दिन-रात आने वाली सेंसर अलार्म की आवाज से परेशान होकर उसमें आग लगा दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार पेशे से वकील पुष्पा ने कार अपने घर के बाहर खड़ी की थी, तभी गोहेल ने उसमें आग लगा दी।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
उधर वारदात को लेकर पुलिस उपाधीक्षक जे.एम. आल ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति कार पर कोई पदार्थ डालते और फिर उसमें आग लगाते हुए दिख रहा है।
अगले व अंदरूनी हिस्से को पहुंचा नुकसान
घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस मामले में महिला वकील की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस के अनुसार, आगजनी की घटना की वजह से कार का अगला हिस्सा और अंदर का हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है।
इत्मीनान से कार को जलते देख बनाया वीडियो
इस घटना का 4.17 मिनट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी युवक पड़ोसी महिला वकील की सफेद रंग की स्विफ्ट कार के पास आता दिखता है, फिर वह उस कार पर कोई ज्वलनशील पदार्थ (शायद पेट्रोल) छिड़ककर आग लगा देता है, और आग लगाने के बाद वह बड़े आराम से वहां खड़ा रहता है, और यहां तक कि वह खुद जलती हुई कार का वीडियो भी बनाता है। इसके बाद वह अपनी सफेद रंग की 'फ्रॉन्क्स' कार में बैठकर वहां से निकल जाता है।
दिन-रात आ रही सेंसर अलार्म की आवाज से था परेशान
अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी कार के बार-बार बजने वाले 'सेंसर अलार्म' से परेशान था और इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में आरोपी के खिलाफ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मोरबी सिटी ए डिवीजन थाने में मामला दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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