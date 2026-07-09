शेर-शेरनी के 'प्राइवेट मोमेंट' के बीच पहुंच गया युवक, कर दी भारी गलती; और फिर…
गुजरात के अमरेली में युवक ने शेर और शेरनी के उस वक्त परेशान किया जब दोनों संबंध बना रहे थे। इस हरकत पर जंगल का राजा भड़क उठा और युवक को मौत के घाट उतारा दिया।
गुजरात के अमरेली जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शेर के हमले में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वन विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। मृतक की पहचान सोहेल मुंजावर के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उप वन संरक्षक चिराग अमीन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि यह घटना बुधवार की है।
चिराग अमीन के मुताबिक, शुरुआती जांच में ऐसी आशंका है कि जब शेर और शेरनी संबंध बना रहे थे तो युवक अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दोनों को परेशान कर रहा था, जिससे गुस्साए शेर ने उसपर हमला कर दिया। अधिकारी ने आगे बताया कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है।
हमले के बाद शेर को पकड़ लिया गया
हमले के बाद वन विभाग ने सतर्कता दिखाई और युवक का शिकार करने वाले शेर को पकड़ लिया। शेर की उम्र करीब 9 से 12 साल बताई जा रही है। अधिकारी के मुताबिक मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है।
बीते महीने उत्तराखंड के युवक को मौत के घाट उतारा
आपको बता दें कि अमरेली जिले को शेरों का गढ़ माना जाता है। यहां एशियाई शेरों की तादाद काफी ज्यादा है। इससे पहले बीते महीने ही अमरेली में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले एक युवक शेर के हमले में मारा गया था। हमले के बाद शेर ने युवक के शरीर का अधिकांश हिस्सा खा लिया था। इस घटना के पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। वहीं वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोनों शेरों का रेस्क्यू कर लिया था।
आधा घंटा शेर ने दबोचा फिर जिंदा बचा शख्स
वहीं गुजारत के भावनगर जिल से हाल में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक को शेर ने काफी देर तक दबोचे रखा मगर उसे अंत में छोड़ दिया। घटना सोमवार (6 जुलाई) सुबह की जब गरजिया गांव में शेर ने अचानक शख्स दबोच लिया।
युवक ने बिना घबराए परिस्थिति को संभाला
इस दौरान काफी देर तक उसके हाथ को जबड़े में पकड़ कर रखा। इस दौरान लोग इकट्ठा हुए और शोर मचाने के साथ शेर पर पत्थर फेंकने लगे जिससे वह जंगल की और भाग गया। हालांकि युवक ने सूझबूझ दिखाई और बिना घबराए परिस्थिति को संभाला। नतीजा ये हुआ कि युवक मौत के मुंह से बाहर निकल आया।
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