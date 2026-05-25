सिर काटकर बैग में घुमाने वाला सतीष 13 साल से था फरार; 2000 में हो चुकी फांसी की सजा
1994 मर्डर केस में सतीष को साल 2000 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2013 में वो पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे अब दबोचा है।
1994 में नृशंस हत्याकांड में मौत की सजा के बाद फरार हुए कैदी को अहमदाबाद पुलिस ने 13 साल बाद सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। दोषी 2013 में पैरोल पर बाहर आया था और तब से फरार था। हत्याकांड बेहद जघन्य और सनसनीखेज था। उसने एक व्यापारी का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसे बैग में रखकर घूम रहा था।
गिरफ्तार शख्स की पहचान सतीष हिम्मतलाल रूपा रेलिया उर्फ भीखू ऊर्फ संजय ठक्कर के रूप में हुई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच उसे 13 साल बाद अरेस्ट करने में सफल हुई है। सतीष ने 1994 में अहमदाबाद के नीलम होटल में एक सनसनीखेज हत्या और लूटकांड को अंजाम दिया था।
2000 में फांसी की सजा सुनाई गई
अप्रैल 2000 में अहमदाबाद की अतिरिक्त सिटी सेशंस कोर्ट ने उसे हत्या, लूट और आपराधिक साजिश समेत भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा बॉम्बे पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई थी।
वारदात के बारे में
यह मामला 22 अक्टूबर 1994 की उस घटना से जुड़ा था, जिसमें एक कपड़ा व्यापारी को सस्ते व्यापारिक सौदे का लालच देकर स्थानीय होटल में बुलाया गया। वहां उससे नकदी और सोने के गहने लूटे गए और पहचान छिपाने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर सिर काट दिया गया।
2013 में पैरोल पर बाहर आया
सजा के बाद आरोपी जेल में बंद था, लेकिन बाद में उसे पैरोल पर रिहा किया गया। वर्ष 2013 में उसने जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। करीब 13 वर्षों तक वह लगातार ठिकाने बदलता रहा और कई फर्जी पहचान अपनाकर पुलिस से बचता रहा।
पुलिस को पकड़ने में लगे 13 साल
सतीष को पकड़ने में 13 साल लग गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पैरोल पर रिहाई के बाद 2013 में फरार हुआ सतीष लगातार अपनी पहचान बदलकर अलग-अलग जगहों पर छिपता रहा। वह सालों तक फर्जी नामों और अलग-अलग ठिकानों का इस्तेमाल करता रहा, इससे उसकी सटीक लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसके बावजूद क्राइम ब्रांच लगातार सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी।
13 साल बाद कैसे हत्थे चढ़ा सतीष
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने आखिरकार फरार दोषी का पता लगा लिया और विशेष अभियान में पुलिस ने उसके ठिकाने को घेरकर दबोचा। अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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