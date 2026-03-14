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सूरत की फैमिली कोर्ट में 75 साल के पति ने 61 साल की पत्नी पर फेंका एसिड, फिर खुद भी जहर पिया

Mar 14, 2026 04:55 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरात
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खास बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है, जब आरोपी ने अपनी पत्नी पर हमला किया हो। इससे पहले साल 2023 में भी उसने जिला कोर्ट के बाहर महिला पर चाकू से हमला किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था।

सूरत की फैमिली कोर्ट में 75 साल के पति ने 61 साल की पत्नी पर फेंका एसिड, फिर खुद भी जहर पिया

गुजरात के सूरत शहर में स्थित फैमिली कोर्ट से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर भरण-पोषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान एक 75 वर्षीय शख्स ने अपनी 61 साल की पत्नी पर एसिड फेंक दिया। जिसके बाद महिला बुरी तरह घायल हो गई। जज की मौजूदगी में शुक्रवार को हुए इस हमले के बाद कोर्ट में काफी अफरातफरी मच गई, वहीं इस हमले के बाद आरोपी बुजुर्ग ने खुद भी जहर खाते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की। जिसके बाद दोनों पति-पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हमले में महिला के चेहरे और आंखों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी को बचाने की कोशिश की जा रही है।

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आरोपी पति की पहचान आयुर्वेदिक डॉक्टर विनोद भानुशाली के रूप में हुई है, जो कि सुनवाई के दौरान कपड़े के एक थैले में एसिड की बोतल छुपाकर लाया था। आरोपी ने यह हमला इतनी तेजी से किया कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। हमले के दौरान महिला के आसपास बैठे अन्य लोग भी एसिड के छींटों की चपेट में आ गए। जिससे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी ने अपने थैले से जहर निकालकर उसे खा लिया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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कई सालों से अलग-अलग रह रहे हैं पति-पत्नी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह पति-पत्नी साल 2017 में अलग हो गए थे और इसके बाद से महिला सूरत में अपनी बेटी के साथ रह रही है। पति से अलग होने के बाद महिला ने साल 2021, 2023 और 2025 में सूरत फ़ैमिली कोर्ट में गुजारा भत्ता पाने के लिए तीन याचिकाएं दायर की थीं। इसके अलावा साल 2021 और 2024 में सूरत जिला कोर्ट में भी दो अतिरिक्त याचिकाएं दायर की थीं। जिसके बाद अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण के रूप में पति को हर महीने 10 हजार रुपए महिला को देने का आदेश दिया था। हालांकि पति ने ऐसा नहीं किया। जांच से पता चला है कि पति पर भरण-पोषण व सेटलमेंट के करीब 4 लाख रुपए बकाया हैं। पति नहीं चाहता कि वह पत्नी को ये रुपए दे।

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पहले भी पत्नी पर कर चुका है खतरनाक हमला

खास बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है, जब आरोपी ने अपनी पत्नी पर हमला किया हो। इससे पहले साल 2023 में भी उसने जिला कोर्ट के बाहर महिला पर चाकू से हमला किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर आया था। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी पर इसी हमले का मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था और पत्नी के इनकार करने पर उसने एसिड अटैक कर दिया।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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