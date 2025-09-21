सूरत में मोम जैसी चीज के साथ पकड़ा गया शख्स, कीमत 5 करोड़ से ज्यादा; क्या है मामला

गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने 40 साल के शख्स के पास एक बेहद कीमती चीज बरामद की है।

गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने 40 साल के शख्स के पास एक बेहद कीमती चीज बरामद की है। इस चीज का वजन 5.7 किलो है औऱ शख्स का कहना है कि ये एम्बरग्रीस है जिसमें जिसे 'समुद्र का तैरता हुआ सोना' भी कहते हैं।

दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भावनगर का रहने वाला एक 40 साल का शख्स, विपुल बंभानिया, बस से सूरत आ रहा है और उसके पास कुछ बेहद कीमती सामान है। इस खूफिया जानकारी पर पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए जाल बिछाया, और बस से उतरते ही विपुल को गिरफ्तार कर लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब्त किए गए एम्बरग्रीस का वजन 5.7 किलोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असली एम्बरग्रीस की कीमत प्रति किलोग्राम 1 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से पकड़े गए माल की कुल कीमत 5.7 करोड़ रुपये आंकी गई।

वहीं पूछताछ के दौरान, विपुल ने बताया कि उसे ये चीज यह कीमती सामान भावनगर के पास समुद्र तट पर मिला। उसने भावनगर में इसे बेचने की कोशिश की थी लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद वह सूरत आया इस उम्मीद में कि कोई कोई परफ्यूम व्यापारी इसे ऊंचे दाम पर खरीदलेष पुलिस ने विपुल बंभानिया को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की आगे की जांच कर रही है।