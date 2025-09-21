Man Arrested In Surat With 5 crore Ambergris Who Was Going to Sold सूरत में मोम जैसी चीज के साथ पकड़ा गया शख्स, कीमत 5 करोड़ से ज्यादा; क्या है मामला, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने 40 साल के शख्स के पास एक बेहद कीमती चीज बरामद की है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 03:50 PM
सूरत में मोम जैसी चीज के साथ पकड़ा गया शख्स, कीमत 5 करोड़ से ज्यादा; क्या है मामला

गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने 40 साल के शख्स के पास एक बेहद कीमती चीज बरामद की है। इस चीज का वजन 5.7 किलो है औऱ शख्स का कहना है कि ये एम्बरग्रीस है जिसमें जिसे 'समुद्र का तैरता हुआ सोना' भी कहते हैं।

दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भावनगर का रहने वाला एक 40 साल का शख्स, विपुल बंभानिया, बस से सूरत आ रहा है और उसके पास कुछ बेहद कीमती सामान है। इस खूफिया जानकारी पर पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए जाल बिछाया, और बस से उतरते ही विपुल को गिरफ्तार कर लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब्त किए गए एम्बरग्रीस का वजन 5.7 किलोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असली एम्बरग्रीस की कीमत प्रति किलोग्राम 1 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से पकड़े गए माल की कुल कीमत 5.7 करोड़ रुपये आंकी गई।

वहीं पूछताछ के दौरान, विपुल ने बताया कि उसे ये चीज यह कीमती सामान भावनगर के पास समुद्र तट पर मिला। उसने भावनगर में इसे बेचने की कोशिश की थी लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद वह सूरत आया इस उम्मीद में कि कोई कोई परफ्यूम व्यापारी इसे ऊंचे दाम पर खरीदलेष पुलिस ने विपुल बंभानिया को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की आगे की जांच कर रही है।

क्या है एम्बरग्रीस?

एम्बरग्रीस (Ambergris) बेहद कीमती चीज है जो स्पर्म व्हेल की उल्टी या मल से बनती है। इसे 'समुद्र का तैरता सोना' भी कहा जाता है। यह एक ठोस, मोम जैसी चीज़ होती है। जब ये ताजा होती है तो इसकी बदूबे बहुत तेज होती है लेकिन समुद्र में तैरते-तैरते और धूप और हवा और नमक के संपर्क में आने के बाद धीरे-धीरे इसमें मीठी और मिट्टी जैसी अच्छी खुशबू आने लगती है। इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने में किया जाता है। यह परफ्यूम की खुशबू को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करती है।

