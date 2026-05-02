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ISIS की विचारधारा वाले पोस्ट कर रहा था शेयर, कच्छ से दबोचा गया शख्स

May 02, 2026 09:41 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कच्छ, भाषा
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गुजरात के कच्छ जिले में 32 साल के एक शख्स को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

ISIS की विचारधारा वाले पोस्ट कर रहा था शेयर, कच्छ से दबोचा गया शख्स

गुजरात के कच्छ जिले में 32 साल के एक शख्स को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कच्छ के भुज निवासी आरोपी फकीरमामद गगड़ा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।

पश्चिम कच्छ-भुज विशेष अभियान समूह (एसओजी) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उसने कथित तौर पर एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने वाले वीडियो, लेख और तस्वीरें पोस्ट की थीं। उसके मोबाइल फोन की जांच करने पर पता चला कि आरोपी ने अलग-अलग नामों से कई इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बनाए थे।

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गुमराह करने वाली पोस्ट

यह भी सामने आया कि वह आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का पालन कर रहा था और सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट भी शेयर कर रहा था जो लोगों को इस्लामी युद्ध, खिलाफत और जिहाद के लिए इकट्ठा होने के लिए गुमराह कर रही थीं, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा था।

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जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गगड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

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