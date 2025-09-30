गुजरात में 59 आदिवासियों व दलितों के धर्मांतरण की कोशिश, आरोपी के खाते से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने बताया कि आरोपी मैकवान के बैंक खाते से पिछले तीन सालों में लगभग 1.34 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। आरोपी 'रेस्टोरेशन रिवाइवल' नाम के ट्रस्ट से जुड़ा था और अब वह भी पुलिस की जांच के दायरे में आ चुका है।

गुजरात के नडियाद शहर में दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का मामला सामने आया है। आरोपी शख्स की पहचान स्टीवन मैकवान के रूप में हुई है, जो कि 28 सितंबर को एक सेमिनार में नौ नाबालिगों सहित 59 लोगों का धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए शहर की खेड़ा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिछले तीन सालों से इस तरह की गतिविधियों में शामिल था और इस काम के लिए विदेशी नागरिकों से धन प्राप्त कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी मैकवान के बैंक खातों की जांच में पिछले तीन साल के दौरान लगभग 1.34 करोड़ रुपए का लेन-देन होने का पता चला है और इसमें विदेशी दानदाताओं की मिलीभगत भी सामने आई है। आरोपी जिस ट्रस्ट से जुड़ा था, उसका नाम 'रेस्टोरेशन रिवाइवल' ट्रस्ट है और अब वह भी पुलिस की जांच के दायरे में आ चुका है।

पुलिस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि, 'फिलहाल पुलिस जांच करते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है, कि क्या इस काम के लिए विदेशी नागरिकों से मिला धन किसी विदेशी संगठन से जुड़ा था।' प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मैकवान गुजरात के अलावा देश के अन्य प्रदेशों और यहां तक कि पड़ोसी देश नेपाल में भी गया था।

आरोपी स्टीवन के खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, बल प्रयोग या गलत बयानी के माध्यम से धर्मांतरण करने और धार्मिक रूपांतरण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति नहीं लेने से संबंधित मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।