गुजरात: लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाले आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत, क्या वजह सामने आई?

अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसकी मौत की खबर सामने आई है।

Sun, 30 Nov 2025 07:10 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सौराष्ट्र
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां मध्य प्रदेश के रहने वाले एक युवक ने अपनी 20 साल की लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह मामले ने पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, आरोपी नरेंद्र सिंह ध्रुवेल और उसकी साथी पुष्पादेवी मरावी पिछले तीन महीनों से सौराष्ट्र की एक सिरेमिक फैक्ट्री के लेबर क्वार्टर में साथ रह रहे थे। शनिवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। गुस्से में ध्रुवेल ने लकड़ी की पट्टी और बेल्ट से मरावी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने महिला के चेहरे पर काटने के भी निशान छोड़े। गंभीर चोटों और अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के कारण पुष्पादेवी की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से महिला का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत अत्यधिक चोटों और हिंसा के कारण हुई है। पुलिस ने आरोपी ध्रुवेल को तुरंत हिरासत में लिया, जहां उसने प्रारंभिक पूछताछ में अपराध कबूल भी कर लिया।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 4 बजे आरोपी को अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है, वहीं महिला की मौत ने लिव-इन संबंधों में सुरक्षा और हिंसा को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है।

