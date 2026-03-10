गैस संकट पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, उद्योगों की सप्लाई में 50 फीसदी की कटौती

गैस संकट पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, उद्योगों की सप्लाई में 50 फीसदी की कटौती
गैस आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को देखते हुए गुजरात सरकार ने घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इसके लिए उद्योगों को दी जाने वाली गैस आपूर्ति में 50 फीसदी तक की कटौती की गई है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।
ईरान-इजराइल युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में गंभीर संकट पैदा हो गया है। इससे गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। गुजरात के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि घरों में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को दी जाने वाली गैस में 50 फीसदी तक की कटौती की गई है। इसके अलावा उर्वरक और दूध प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी आपूर्ति में 40 फीसदी की कमी की गई है। सरकार की प्राथमिकता आम जनता की रसोई है इसलिए घरेलू गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है। राहत की बात यह भी कि कमर्शियल सिलेंडरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
…ताकि चलती रहे हर घर की रसोई
गुजरात के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मंगलवार को विधानसभा सत्र से पहले पत्रकारों को बताया कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी घर में रसोई गैस सिलेंडर की कमी न हो।
उद्योगों को सप्लाई में 50 प्रतिशत तक की कटौती
गैस की घरेलू खपत को प्राथमिकता देने के लिए कुछ औद्योगिक उपयोगों पर रोक लगा दी गई है। घरेलू रसोई गैस की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को दी जाने वाली गैस में 50 प्रतिशत तक की कटौती कर दी गई है।
दूध प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी कटौती
गुजरात के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि उर्वरक और दूध प्रसंस्करण उद्योगों के लिए गैस आपूर्ति में करीब 40 फीसदी की कटौती की गई है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की नियमित आपूर्ति मिलती रहे।
कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की जारी रहेगी आपूर्ति
राजकोट में होटलों और रेस्तरां के कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर प्रतिबंध के सवाल पर पटेल ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसी कोई कटौती या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि घरों की रसोई चलती रहे और घरेलू गैस आपूर्ति में कोई बाधा ना आए।
PNG, CNG और LPG को पहली प्राथमिकता
वहीं केंद्र सरकार ने देश में पैदा होने वाली प्राकृतिक गैस के बंटवारे के नियमों में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत एलपीजी बनाने, सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) को सबसे पहले सप्लाई की जाएगी। इन खास क्षेत्रों की जरूरतें पूरी होने के बाद ही दूसरी जगहों को गैस दी जाएगी। नए नियम में पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी उत्पादन को लिस्ट सबसे ऊपर रखा गया है।
उर्वरक क्षेत्र को भी तरजीह
प्राकृतिक गैस के बंटवारे के नियमों में उर्वरक क्षेत्र को दूसरी प्राथमिकता दी गई है। उसकी पिछले छह महीने की औसत मांग का कम से कम 70 फीसदी हिस्सा पूरा किया जाएगा।
इस सूची में तीसरे स्थान पर चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। इन्हें परिचालन उपलब्धता के आधार पर पिछले छह महीने की औसत गैस खपत का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली आपूर्ति को प्राथमिकता सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
