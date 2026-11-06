शक में कर दी थी प्रेमिका की हत्या, अब जेल में बीतेगी पूरी जिंदगी; भावनगर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
प्रेमिका की हत्या के मामले में भावनगर कोर्ट ने दोषी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीते 3 सितंबर को भावनगर बस स्टैंड पर प्रेमिका काजल पर प्रेमी फैसल ने हमला किया था। फैसल को शक था कि उसकी प्रेमिका काजल का किसी दूसरे युवक के साथ भी संबंध हैं।
प्रेमिका की हत्या के मामले में भावनगर कोर्ट ने दोषी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीते 3 सितंबर को भावनगर बस स्टैंड पर प्रेमिका काजल पर प्रेमी फैसल ने हमला किया था। फैसल को शक था कि उसकी प्रेमिका काजल का किसी दूसरे युवक के साथ भी संबंध हैं। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट दायर की और कोर्ट ने 31 दिनों के अंदर मामले का फैसला कर दिया और दोषी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुना दी।
पोस्टमार्टम से कर दिया था इनकार
मामला भावनगर बस स्टैंड का है। यहां फैसल ने काजल के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश भी फैल गया था। बस अड्डे पर हमले के बाद फैसल ने काजल को अस्पताल भी पहुंचाया और अपना अपराध छिपाने के लिए झूठ बोलते हुए कहा कि काजल पत्थर के स्लैब पर गिर गई, जिससे वो घायल हो गई। गंभीर चोट लगने के कारण इस हमले के बाद काजल की मौत हो गई। फैसल ने काजल का पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया।
बाद में नीलमबाग पुलिस स्टेशन पर इस मामले में केस दर्ज हुआ और मामले का सच जानने के लिए जांच शुरू कर दी। एसआईटी ने इस मामले में मिले सबूतों की बारीकी से जांच की और फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से मिले साक्ष्यों का मिलान किया। इस दौरान साबित हो गया कि काजल की मौत पत्थर के स्लैब पर गिरने से नहीं हुई थी, बल्कि फैसल ने ही उसपर हमला कर उसे जख्मी किया था।
इस दौरान फैसल को जेल हो गई। जेल में रहने के दौरान फैसले ने एक चाल चली। उसने अपने परिवार वालों को फोन करके मुख्य गवाह, रवि बरैया के किडनैपिंग की योजना बनाई और फैसल के परिजनों ने उसे किडनैप करके गुप्त जगह पर छिपा दिया, ताकि वह अदालत में पेश ना हो सके। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया, जिससे किडनैपिंग करने वाले घबरा गए और उसे छोड़ दिया। इसके बाद रवि ने कोर्ट में पहुंचकर गवाही दी और इसके बाद काजल के बेटे की भी गवाही हुई, जिसने फैसल को पिता मानने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट ने उसे पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा सुनाई है।
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