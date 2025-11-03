शादीशुदा प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ी में लगा दिया CCTV कैमरा, 24x7 देखता था
संक्षेप: पहले तो वह प्रेमिका से उसकी शादी के बाद भी बातचीत करता रहा और फिर जब पकड़ा गया तो उसे देखते रहने के लिए नया तरीका खोज लिया। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक शख्स ने प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ियों में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था।
पहले तो वह प्रेमिका से उसकी शादी के बाद भी बातचीत करता रहा और फिर जब पकड़ा गया तो उसे देखते रहने के लिए नया तरीका खोज लिया। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक शख्स ने प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ियों में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। इसके जरिए वह उस पर 24x7 नजर रखता था। प्रेमिका के पति ने हाल ही में जब वह कैमरा पकड़ा तो पुलिस को शिकायत दी।
मेहसाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता काडी तालुका के एक गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आरोपी के साथ उसका 10 साल से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी दोनों में बातचीत होती रही। फोन पर अक्सर दोनों मैसेज या कॉल के जरिए बातचीत करते थे। लेकिन उसके पति ने एक दिन जैब मैसेज देख लिया तो उनका राज खुल गया।
इसके बाद पति ने उसे प्रेमी से रिश्ता खत्म करने को मनाया। महिला ने अपने पति की बात मानकर प्रेमी से बातचीत बंद कर दी। दोनों ने आरोपी से मिलकर आगे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखने की बात कही। लेकिन प्रेमी इस बात पर राजी नहीं हुआ। वह लगातार उसका पीछा करता रहा। वह आंगनबाड़ी से घर तक लगातार उस पर नजर रखता था।
हाल ही में जब महिला का पति घर के आसपास झाड़ियों की सफाई कर रहा था तो उसे इसमें एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा मिला। बावलू पुलिस थाने के इंस्पेक्टर एसआर चौधरी के मुताबिक, जब पति ने डिवाइस के मैमोरी कार्ड को चेक किया तो फुटेज में आरोपी भी कैमरे के सामने दिखा। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कैमरा उसी ने लगाया था।
महिला के पति ने थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने संभवत: महिला की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिा गया है। पुलिस ने कैमरे और फुटेज को जांच के लिए भेजा है।
Sudhir Jha
