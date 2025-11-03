Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़lover hide cctv camera in house bush behind home in gujarat
शादीशुदा प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ी में लगा दिया CCTV कैमरा, 24x7 देखता था

शादीशुदा प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ी में लगा दिया CCTV कैमरा, 24x7 देखता था

संक्षेप: पहले तो वह प्रेमिका से उसकी शादी के बाद भी बातचीत करता रहा और फिर जब पकड़ा गया तो उसे देखते रहने के लिए नया तरीका खोज लिया। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक शख्स ने प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ियों में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था।

Mon, 3 Nov 2025 10:23 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, मेहसाणा
share Share
Follow Us on

पहले तो वह प्रेमिका से उसकी शादी के बाद भी बातचीत करता रहा और फिर जब पकड़ा गया तो उसे देखते रहने के लिए नया तरीका खोज लिया। गुजरात के मेहसाणा जिले में एक शख्स ने प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ियों में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। इसके जरिए वह उस पर 24x7 नजर रखता था। प्रेमिका के पति ने हाल ही में जब वह कैमरा पकड़ा तो पुलिस को शिकायत दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेहसाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता काडी तालुका के एक गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आरोपी के साथ उसका 10 साल से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी दोनों में बातचीत होती रही। फोन पर अक्सर दोनों मैसेज या कॉल के जरिए बातचीत करते थे। लेकिन उसके पति ने एक दिन जैब मैसेज देख लिया तो उनका राज खुल गया।

इसके बाद पति ने उसे प्रेमी से रिश्ता खत्म करने को मनाया। महिला ने अपने पति की बात मानकर प्रेमी से बातचीत बंद कर दी। दोनों ने आरोपी से मिलकर आगे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखने की बात कही। लेकिन प्रेमी इस बात पर राजी नहीं हुआ। वह लगातार उसका पीछा करता रहा। वह आंगनबाड़ी से घर तक लगातार उस पर नजर रखता था।

हाल ही में जब महिला का पति घर के आसपास झाड़ियों की सफाई कर रहा था तो उसे इसमें एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा मिला। बावलू पुलिस थाने के इंस्पेक्टर एसआर चौधरी के मुताबिक, जब पति ने डिवाइस के मैमोरी कार्ड को चेक किया तो फुटेज में आरोपी भी कैमरे के सामने दिखा। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कैमरा उसी ने लगाया था।

महिला के पति ने थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने संभवत: महिला की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिा गया है। पुलिस ने कैमरे और फुटेज को जांच के लिए भेजा है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।