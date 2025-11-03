Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Lone Air India crash survivor anguish says Lost and broken not talking to family
सबसे लकी इंसान, लेकिन हर दिन… एयर इंडिया क्रैश में जिंदा बचे इकलौते शख्स को किस बात का दुख

सबसे लकी इंसान, लेकिन हर दिन… एयर इंडिया क्रैश में जिंदा बचे इकलौते शख्स को किस बात का दुख

संक्षेप: 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। उसने हाल ही में अपना दर्द साझा किया है। उसने कहा कि सबसे लकी हूं, यकीन नहीं होता।

Mon, 3 Nov 2025 02:20 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

Ahmedabad Plane Crash Surviver: अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया क्रैश में 242 लोगों में एकमात्र जीवित बचे विश्वासकुमार रमेश अभी भी दर्द में हैं। उन्होंने हादसे में शारीरिक और मानसिक तौर पर गहरा दर्द झेला। वो कहते हैं कि मैं भले ही सबसे भाग्यशाली इंसान हूं, लेकिन इस हादसे ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। उन्होंने प्लेन क्रैश के चार महीने बाद अपना दर्द साझा किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विश्वासकुमार उस समय लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 171 से सफर कर रहे थे। फ्लाइट अहमदाबाद के एक मेडिकल हॉस्टल पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे के बाद उन्हें मलबे से निकलते हुए देखा गया था, लेकिन उनके छोटे भाई अजय की इस हादसे में मौत हो गई। उनका भाई अजय प्लेन में आगे सीट पर बैठा था। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा – “मैं अकेला जिंदा बचा हूं, अब भी यकीन नहीं होता। ये किसी चमत्कार से कम नहीं।”

ये भी पढ़ें:अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पायलट सुमीत सबरवाल के पिता क्यों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
ये भी पढ़ें:टेक्सास में प्लेन क्रैश के बाद जबर्दस्त आग, ट्रक पर गिरा विमान; कैसे हुआ हादसा
ये भी पढ़ें:अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की 'गलती' बताने वाली रिपोर्ट पर क्या बोला SC

मैं अब अकेला हो गया

उन्होंने बताया कि भाई को खोने का दुख आज भी उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। रमेश ने कहा, “मेरा भाई मेरी ताकत था। पिछले कुछ सालों में वो हर मुश्किल में मेरे साथ था। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। न पत्नी से बात करता हूं, न बेटे से। बस कमरे में अकेला बैठा रहता हूं।”

स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित

हादसे के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से पीड़ित बताया है। लेकिन ब्रिटेन लौटने के बाद उन्हें कोई मानसिक स्वास्थ्य उपचार नहीं मिला। रमेश ने कहा कि उनका पूरा परिवार इस त्रासदी से अब तक उबर नहीं पाया है। “मेरी मां रोज दरवाजे पर बैठी रहती हैं, किसी से बात नहीं करतीं। मैं भी किसी से बात नहीं करना चाहता। हर दिन हमारे लिए दर्द भरा है।”

शरीर में अभी भी हादसे के निशान

रमेश के शरीर पर भी हादसे के निशान बाकी हैं। उन्होंने बताया कि सीट 11A से फ्यूज़लाज के एक खुले हिस्से से बाहर निकलने में उन्हें भारी चोटें आईं। उन्होंने कहा, “अब भी मेरे पैर, कंधे, घुटने और पीठ में दर्द रहता है। चल नहीं पाता, पत्नी सहारा देती है।”

पीड़ित परिवारों को एयर इंडिया से मदद

एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। एयरलाइन ने बताया कि रमेश के प्रतिनिधियों को भी मुलाकात का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। कंपनी ने रमेश को £21,500 (करीब ₹25 लाख) की अंतरिम क्षतिपूर्ति दी है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनके सलाहकारों का कहना है कि यह रकम उनकी मौजूदा जरूरतों के लिए नाकाफी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Air India ahmedabad plane crash

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।