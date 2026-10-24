NDA में शामिल होते ही यूसुफ पठान को मिल गया प्लॉट, VMC ने दी मंजूरी; कांग्रेस ने किया विरोध
वड़ोदरा के विवादित प्लॉट मामले में लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को राहत मिल गई है। वीएमसी ने प्लॉट दिए जाने वाले फैसले को मंजूरी दे दी है। हालांकि, गुजरात सरकार के इस फैसले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
वड़ोदरा नगर निगम की स्थायी समिति ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को 978 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले गुजरात सरकार ने यूसुफ पठान के प्लॉट को मंजूरी दी थी। पठान को प्लॉट आवंटित करने का फैसला तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल करने के बाद आया है, जिसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पठान को प्लॉट दिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने कहा कि उन्हें जमीन मुफ्त में बांटी जा रही है।
क्या था मामला
टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने वड़ोदरा में नगर निगम से अपने घर के बगल में 978 वर्ग मीटर के प्लॉट को लीज पर देने की मांग की थी। पठान ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस प्लॉट को लीज पर मांगा था। नगर निगम ने उनकी मांग को मंजूर कर दिया था, लेकिन सरकार ने 2014 में बिना सार्वजनिक नीलामी के यूसुफ पठान को जमीन देने से इनकार कर दिया। बीते कुछ दिनों से यह मामला फिर से चर्चा में आया था। इस दौरान यूसुफ पठान ने टीएमसी छोड़कर एनडीए के नेतृत्व वाली पार्टी जॉइन कर ली। उनके इस फैसले के बाद ही गुजरात सरकार ने प्लॉट अलॉट करने की मंजूरी दे दी और अब वीएमसी ने भी आवंटन को मंजूरी दे दी है।
क्या बोलीं वीएमसी अध्यक्ष
बीजेपी शासित वड़ोदरा नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष वर्षा व्यास ने बताया कि गुजरात सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन वड़ोदरा शहरी विकास प्राधिकरण की मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित दर के 55 प्रतिशत पर दी जाएगी, यानी इसमें 45 प्रतिशत की छूट मिलेगी। प्रस्ताव को अगले महीने नगर निगम के सामान्य बोर्ड के सामने रखा जाएगा।
पठान ने वापस ले ली थी अपील
बता दें कि यूसुफ पठान 2012 से वड़ोदरा के टांडलजा इलाके में अपने परिवार के घर के पास स्थित इस प्लॉट को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नगर निगम ने उन्हें अतिक्रमण हटाने और जमीन खाली करने का नोटिस दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने प्लॉट आवंटित करने के अनुरोध को खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। पठान ने बाद में अपील वापस ले ली थी।
कांग्रेस ने किया विरोध
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी के शहर अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने आरोप लगाया कि करीब 15 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन पठान को मुफ्त में दी जा रही है।
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