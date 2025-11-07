गुजरात में लिव-इन पार्टनर का मर्डर! बैग में भर फेंक दी थी बॉडी; चलती से ट्रेन से गिरफ्तार
गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर उसका शव एक बैग में भरकर फेंक दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लिव-इन पार्टनर को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसके साथ रह रही लिव-इन पार्टनर उसपर शादी को लेकर दबाव बना रही थी, जिससे तंग आकर उसने पार्टनर की हत्या कर दी थी।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रवि कुमार शर्मा नाम का युवक काजल देवी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस दौरान काजल उसपर शादी को लेकर दबाव बना रही थी। काजल के बार-बार कहने पर रवि तंग हो गया और उसको रास्ते से हटाने का फैसला किया। इस दौरान उसकी हत्या कर शव को एक बैग में भरकर फेंक दिया। बीते 3 नवंबर को तरसाड़ी गांव के रहने वाले एक शख्स को बैग मिला। जब पुलिस ने बैग खोला तो उसमें महिला का शव मिला। पुलिस ने बताया कि महिला के पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे।
बैग में महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। बाद में बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। सूरत पुलिस ने मृतक महिला की पहचान करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि मृतका का नाम काजल है, जिसक 4 साल पहले बिहार के रहनेवाले एक शख्स से शादी हुई थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और वो अपने बेटे को लेकर दिल्ली आ गई थी। एक साल पहले काजल की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए रवि से हुई। पुलिस ने बताया कि होटल में काम करने वाला रवि काजल के करीब आ गया और दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान काजल लगातार रवि पर शादी करने का दबाव बनाती रही। इससे तंग आकर रवि ने काजल की हत्या कर दी और शव को बैग में भरकर फेंक दिया।
