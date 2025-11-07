गुजरात में लिव-इन पार्टनर का मर्डर! बैग में भर फेंक दी थी बॉडी; चलती से ट्रेन से गिरफ्तार

संक्षेप: गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर उसका शव एक बैग में भरकर फेंक दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लिव-इन पार्टनर को दिल्ली से फरीदाबाद की चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है।

गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर उसका शव एक बैग में भरकर फेंक दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लिव-इन पार्टनर को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसके साथ रह रही लिव-इन पार्टनर उसपर शादी को लेकर दबाव बना रही थी, जिससे तंग आकर उसने पार्टनर की हत्या कर दी थी।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रवि कुमार शर्मा नाम का युवक काजल देवी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस दौरान काजल उसपर शादी को लेकर दबाव बना रही थी। काजल के बार-बार कहने पर रवि तंग हो गया और उसको रास्ते से हटाने का फैसला किया। इस दौरान उसकी हत्या कर शव को एक बैग में भरकर फेंक दिया। बीते 3 नवंबर को तरसाड़ी गांव के रहने वाले एक शख्स को बैग मिला। जब पुलिस ने बैग खोला तो उसमें महिला का शव मिला। पुलिस ने बताया कि महिला के पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे।