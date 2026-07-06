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शेर ने दबोचा, किसान लड़ता रहा जिंदगी की जंग; और फिर... रूह कंपा देने वाला VIDEO

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, भावनगर
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गुजरात में एक शख्स पर अचानक शेर ने हमला कर दिया। इस दौरान शख्स ने अंत तक हार नहीं मानी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर शख्स के साथ अंत में क्या हुआ?

जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर के चंगुल में अगर कोई फंस जाए तो मौत निश्चित है। गुजरात के भावनगर जिल से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक को शेर ने काफी देर तक दबोचे रखा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

सोमवार सुबह गरजिया गांव में शेर ने एक शख्स को उसके घर के पास ही अचानक दबोच लिया। इस दौरान काफी देर तक उसके हाथ को जबड़े में पकड़ कर रखा। शख्स की किस्मत अच्छी थी कि शेर ने उसकी जान को बख्श दिया। हालांकि युवक को गंभीर काफी चोटें आई हैं और अस्पताल में उसका ईलाज चल रहा है।

घर के पास ही अचानक आ धमका शेर

गरजिया गांव के रहने वाले कालूभाई बोघाभाई गामरा पर शेर ने सुबह घर के पास हमला कर दिया था। हमले के दौरान शेर ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और पैरे पर पंजे से कई वार किए जिससे उनका पैरा बुरी तरह से घायल हो गया। इस दौरान लोग इकट्ठा हुए और शोर मचाने के साथ शेर पर पत्थर फेंकने लगे जिससे वह जंगल की तरफ भाग गया।

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युवक ने नहीं छोड़ी उम्मीद

वायरल वीडियो में देखा भी जा सकता है कि युवक लगातार उससे छूटने की कोशिश करता रहा और शेर ने उसे काफी देर तक दबोच कर रखा। इस दौरान वीडियो में लोगों के चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दे रही है। फिर जो हुआ किसी ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। और ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

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पूरे शरीर पर कई चोटें

शेर युवक को मौत के घाट उतारे बिना ही जंगल को लौट गया जिसके बाद ग्रामीण तुरंत युवक के पास पहुंचे और उसे पालीताना में स्थित नजदीकी सरकारी अस्पताल में ईलाज के लिए ले गए। बताया जा रहा है कि पैर के अलावा युवक के पूरे शरीर पर कई चोटें हैं। हालांकि शख्स खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

निगरानी बढ़ा दी गई है

वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन अधिकारी अलर्ट हुए और आस-पास के इलाकों में शेर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही वन अधिकारियों की टीम मामले की जांच में जुट गई है।

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ग्रामीणों में दहशत का माहौल

वहीं घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि भावनगर, गीर नेशनल पार्क के इलाके में है। यहां अक्सर घरों और खेतों के आस-पास शेर देखे जाते हैं।

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