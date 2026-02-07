Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़led bulb was stuck in wind pipe of 1 year old boy doctors removed it
निमोनिया समझकर होता रहा इलाज, एक साल के बच्चे के गले से कुछ ऐसा निकला कि डॉक्टर भी हैरान

निमोनिया समझकर होता रहा इलाज, एक साल के बच्चे के गले से कुछ ऐसा निकला कि डॉक्टर भी हैरान

संक्षेप:

डेढ़ महीने तक एक साल का मासूम निमोनिया समझकर इलाज कराता रहा, लेकिन असल वजह कुछ और ही निकली। बच्चे की सांस की नली में एक छोटा सा एलईडी बल्ब फंसा हुआ था। ऑपरेशन कर बल्ब को बाहर निकाल दिया गया है।

Feb 07, 2026 08:19 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

गुजरात के वडोदरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां डेढ़ महीने तक एक साल का मासूम निमोनिया समझकर इलाज कराता रहा, लेकिन असल वजह कुछ और ही निकली। बच्चे की सांस की नली में एक छोटा सा एलईडी बल्ब फंसा हुआ था, जिसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बाहर निकाला। अब बच्चे की हालत पूरी तरह से ठीक बताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह घटना वडोदरा के मालसर गांव की है। परिवार के अनुसार, बच्चा लंबे समय से तेज बुखार और लगातार खांसी से परेशान था। परिजन उसे कई निजी अस्पतालों में लेकर गए, जहां डॉक्टर उसके लक्षणों को निमोनिया मानकर इलाज करते रहे, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

कैसे पता चली असली वजह

जब डेढ़ महीने बाद भी बच्चा ठीक नहीं हुआ तो परिजन उसे गोटरी स्थित सरकारी जीएमईआरएस अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीरता से जांच की। एक्स-रे में डॉक्टरों को सांस की नली में किसी बाहरी वस्तु के फंसे होने का शक हुआ।

इसके बाद डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया के जरिए ऑपरेशन किया। जांच के दौरान उन्हें सांस की नली के अंदर धातु जैसी कोई चीज दिखाई दी। काफी सावधानी से उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि वह करीब एक सेंटीमीटर का छोटा एलईडी बल्ब था, जो बच्चे के मुंह से अंदर जाकर सांस की नली में फंस गया था।

ईएनटी विभाग के प्रमुख डॉ. हीरेन सोनी ने बताया कि बच्चा काफी समय से बीमार था, इसलिए उस बल्ब के आसपास त्वचा भी बनने लगी थी। आधुनिक उपकरणों की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया। बल्ब बाहर आते ही बच्चे की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।