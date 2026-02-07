निमोनिया समझकर होता रहा इलाज, एक साल के बच्चे के गले से कुछ ऐसा निकला कि डॉक्टर भी हैरान
डेढ़ महीने तक एक साल का मासूम निमोनिया समझकर इलाज कराता रहा, लेकिन असल वजह कुछ और ही निकली। बच्चे की सांस की नली में एक छोटा सा एलईडी बल्ब फंसा हुआ था। ऑपरेशन कर बल्ब को बाहर निकाल दिया गया है।
गुजरात के वडोदरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां डेढ़ महीने तक एक साल का मासूम निमोनिया समझकर इलाज कराता रहा, लेकिन असल वजह कुछ और ही निकली। बच्चे की सांस की नली में एक छोटा सा एलईडी बल्ब फंसा हुआ था, जिसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बाहर निकाला। अब बच्चे की हालत पूरी तरह से ठीक बताई जा रही है।
यह घटना वडोदरा के मालसर गांव की है। परिवार के अनुसार, बच्चा लंबे समय से तेज बुखार और लगातार खांसी से परेशान था। परिजन उसे कई निजी अस्पतालों में लेकर गए, जहां डॉक्टर उसके लक्षणों को निमोनिया मानकर इलाज करते रहे, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।
कैसे पता चली असली वजह
जब डेढ़ महीने बाद भी बच्चा ठीक नहीं हुआ तो परिजन उसे गोटरी स्थित सरकारी जीएमईआरएस अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीरता से जांच की। एक्स-रे में डॉक्टरों को सांस की नली में किसी बाहरी वस्तु के फंसे होने का शक हुआ।
इसके बाद डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया के जरिए ऑपरेशन किया। जांच के दौरान उन्हें सांस की नली के अंदर धातु जैसी कोई चीज दिखाई दी। काफी सावधानी से उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि वह करीब एक सेंटीमीटर का छोटा एलईडी बल्ब था, जो बच्चे के मुंह से अंदर जाकर सांस की नली में फंस गया था।
ईएनटी विभाग के प्रमुख डॉ. हीरेन सोनी ने बताया कि बच्चा काफी समय से बीमार था, इसलिए उस बल्ब के आसपास त्वचा भी बनने लगी थी। आधुनिक उपकरणों की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया। बल्ब बाहर आते ही बच्चे की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।
