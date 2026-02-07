स्कूल में देर से आने पर टोका तो छात्र ने टीचर को मारा थप्पड़, बोला- घर पर कोई नहीं पूछता, तुम कौन होती हो
आरोपी छात्र का नाम मोहम्मद खान अंसारी है, जो कि 18 साल का है। यह घटना पंचमहल जिले के एक निजी स्कूल में पिछले महीने की 24 तारीख को उस वक्त हुई थी, जब वहां 12वीं कक्षा की प्रारंभिक टेस्ट चल रहे थे।
आमतौर पर किसी भी स्टूडेंट के देरी से स्कूल पहुंचने पर शिक्षक सवाल-जवाब तो करते ही हैं, वहीं अगर मामला परीक्षा का हो तो टीचर्स की सख्ती थोड़ी और बढ़ जाती है। हालांकि यही सवाल-जवाब करना गुजरात में एक महिला टीचर को भारी पड़ गया। दरअसल स्कूल में 12वीं क्लास के टेस्ट चल रहे थे, इसी दौरान एक छात्र देरी से पहुंचा तो शिक्षिका ने उसे डांटते हुए उससे इसकी वजह पूछ ली। लेकिन यह बात उस लड़के को इतनी नागवार गुजरी कि उसने टीचर पर हाथ उठाते हुए उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर धक्का देकर गिराने की कोशिश की। आरोपी छात्र ने कहा कि मेरे घर में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता, ऐसे में तुम मुझसे सवाल करने वाली कौन होती हो? मामला इतने पर ही खत्म नहीं हुआ, तीन दिन बाद आरोपी एकबार फिर अपने साथियों के साथ स्कूल पहुंचा और टीचर को मारने की धमकी देकर चला आया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि उसे जमानत मिल गई।
अन्य लड़कों ने आरोपी को दूर किया
आरोपी छात्र का नाम मोहम्मद खान अंसारी है, जो कि 18 साल का है। यह घटना पंचमहल जिले के शेहरा कस्बे के एस.जे. दवे हाई स्कूल में पिछले महीने की 24 तारीख को उस वक्त हुई थी, जब वहां 12वीं कक्षा की प्रारंभिक टेस्ट चल रहे थे। हालांकि मामले का खुलासा हाल ही में उस वक्त हुआ जब इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई गई। साथ ही इस घटना का CCTV फुटेज भी अब जाकर सामने आया है। जो वीडियो क्लिप सामने आई है, उसमें शिक्षिका आरोपी छात्र से बात करती और उसे डांटती दिख रही हैं, इसी दौरान लड़का गुस्से से पागल हो जाता है और महिला पर हाथ उठा देता है, इतना ही नहीं वह शिक्षिका को बहुत जोर से धक्का भी देता है, जिसकी वजह से वह गिरने से बाल-बाल बचती हैं। इसके बाद हॉल में मौजूद बाकी लड़के टीचर के बचाते हैं, वहीं आरोपी क्लासरूम से भाग जाता है।
तीन दिन बाद बाप के साथ स्कूल पहुंचकर फिर धमकाया
पुलिस के अनुसार यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, और आरोपी के पिता ने उसी दिन टीचर और प्रभारी प्राचार्य विपुल पाठक से माफी मांगी थी। हालांकि, घटना के तीन दिन बाद 27 जनवरी को, आरोपी स्टूडेंट मोहम्मद अंसारी अपने पिता और 15 से 20 लोगों के साथ एकबार फिर स्कूल कैंपस में लौटा। इस दौरान उसने महिला टीचर को धमकाते हुए ना केवल कस्बे में अकेले रहने की बात याद दिलाई साथ ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।
आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जमानत पर छूटा
पुलिस इंस्पेक्टर अंकुर चौधरी ने बताया कि पंचमहल जिले में 24 जनवरी को हुई इस घटना को लेकर 3 फरवरी को FIR दर्ज की गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने सबके सामने आरोपी की परेड कराई, साथ ही घटनाक्रम को समझने के लिए अपराध का रिक्रिएशन भी किया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से शुक्रवार को उसे जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।