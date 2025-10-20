Hindustan Hindi News
अहमदाबाद में मजदूर के साथ हैवानियत! ऊपर फेंक दिया खौलता तेल; बुरी तरह झुलसा

अहमदाबाद में मजदूर के साथ हैवानियत! ऊपर फेंक दिया खौलता तेल; बुरी तरह झुलसा

संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां के इसानपुर के शाह-ए-आलम इलाके में एक दिहाड़ी मजदूर के ऊपर दूकानवाले ने खौलता तेल उड़ेल दिया था।

Mon, 20 Oct 2025 10:49 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां के इसानपुर के शाह-ए-आलम इलाके में एक दिहाड़ी मजदूर के ऊपर दूकानवाले ने खौलता तेल उड़ेल दिया। गर्म तेल से हमले में मजदूर बुरी तरह से जल गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

मामला अहमदाबाद के इसानपुर इलाके का है। यहां एक 36 साल का दिहाड़ी मजदूर दाल-वड़ा के स्टॉल पर गया था। दुकान पर उसकी बहस हो गई। बहस के बाद उसके ऊपर हमला किया गया है। मजदूर ने बताया कि वो और उसकी पत्नी शालीमार टॉकीज के पास फूड स्टॉल पर गए थे, जब वेंडर ने उनसे गंदी भाषा में बात की तो एक शख्स से उसकी बहस हो गई। बहस के बाद गुस्साए शख्स ने मजदूर के ऊपर गर्म तेल उड़ेल दिया। गर्म तेल की वजह से मजदूर का पैर, जांघें और कूल्हे झुलस गए हैं।

इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में मजदूर ने हमला करने वाले शख्स ने के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है।

