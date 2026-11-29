बच्ची संग अपने ही VIDEO पर आए अभद्र कमेंट पर कराटे ट्रेनर ने भेजा स्माइली इमोजी! भड़के हिंदू संगठन
बच्ची संग अपने ही VIDEO पर आए अभद्र कमेंट पर कराटे ट्रेनर ने भेजा ‘स्माइल इमोजी’ भेजने पर हिंदू संगठन भड़क उठे। इसके बाद मामला थाने पहुंचा और ट्रेनर से पूछताछ की गई।
सोशल मीडिया पर एक कराटे ट्रेनर का 13 साल की लड़की को ट्रेनिंग देते हुए वीडियो वायर हुआ है। वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट बॉक्स में अभद्र कमेंट आने लगे। विवाद की शुरुआत तब हुई जब जिस ट्रेनर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया था वहीं अभद्र कमेंट पर स्माइली इमोजी रिप्लाई में दे डाली।
इसकी भनक जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों को लगी तो वे भड़क उठे और पुलिस से संपर्क कर कराटे ट्रेनर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला गुजरात के सूरत का है। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने ट्रेनर से पूछताछ की और साथ ही लड़की और उसके माता-पिता से भी बात की।
28 साल का ट्रेनर, नाम मोहम्मद साबुद्दीन
ट्रेनर का नाम मोहम्मद साबुद्दीन (28) है और वह सूरत के भेस्तान इलाके में कराटे ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रेचिंग और अलग-अलग फिजिकिल ट्रेनिंग दी जाती है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि मोहम्मद साबुद्दीन 13 वर्षीय लड़की की स्ट्रेचिंग कर रहा है।
भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
वायरल वीडियो स्माइली इमोजी भेजकर कमेंट करने पर सोशल मीडिया यूजर्स बुरी तरह भड़क उठे। किसी ने कहा कि ट्रेनर अभद्र टिप्पणियों का विरोध करने की बजाय उसे एन्जॉय कर रहा है तो किसी ने कहा कि क्या ट्रेनर को थोड़ी भी समझ नहीं।
थाने पहुंचा मामला
मामला जैसे ही हिंदू संगठनों के पास पहुंचा तो तुरंत थाने का रुख किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कराटे ट्रेनर को थाने लाया गया और लड़की के परिजनों से भी बात की गई। पूछताछ के बाद एसीपी नीरव गोहिल ने बताया कि 'ट्रेनर बच्चों और युवाओं को कराटे की ट्रेनिंग देता है और एकेडमी के प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेशन की वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालता है। एक वीडियो उसने 13 साल की बच्ची के साथ भी पोस्ट किया था। तो उसपर किसी ने एक अभद्र कमेंट किया था तो रिप्लाई में ट्रेनर ने स्माइली इमोज भेज दिया। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मिली तो वे बैस्थान पुलिस थाने पहुंचे। इसके बाद तुरंत ट्रेनर को थाने लाया गया और पूछताछ की गई और साथ ही बच्ची के माता-पिता से भी बात की गई।'
उन्होंने आगे बताया ‘बच्ची के माता-पिता ने बताया कि वे उनकी रजामंदी के बाद ही कराटे ट्रेनिंग लेने जा रही थी और उसके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया गया है। वहीं ट्रेनर का कहना है कि वो पढ़ा-लिखा नहीं है और वो कमेंट जिसने दिया था उसको पता नहीं था। और उसने ऐसे ही चूक से इमोजी रिप्लाई में दे दी। तो उसका (ट्रेनर) ऐसा कोई इरादा था नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ट्रेनर पर प्रिवेंटिंग एक्शन लिया है और जिसने अभद्र कमेंट किया है उनकी भी खोज की जा रही है जबकि बच्ची के माता-पिता से कहा गया है कि वे बच्ची से दोबारा बात करें।’
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