शर्मनाक! ऑपरेशन थिएटर में जूनियर डॉक्टरों को बनाया 'मुर्गा', 6 सीनियर सस्पेंड
गुजरात के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स ने 13 पोस्ट-ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। रैगिंग के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों को ‘मुर्गा’ भी बनाया गया जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।
गुजरात के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में 13 पोस्ट-ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों को सीनियर्स द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे सीनियर्स द्वारा प्रताड़ना झेलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सीनियर्स पर एक्शन लिया गया है। रैंगिंग को अंजाम देने वाले सीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है।
रैगिंग का यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) JDN के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर ध्रुव चौहान ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। न्यूज18 में छपी खबर के मुताबिक, मामला भावनगर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) 'सर टी हॉस्पिटल' का है। यहां 6 सीनियर्स ने 13 पोस्ट-ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों को 'मुर्गा' बनने पर मजबूर किया।
कैसे सामने आया मामला?
ध्रुव चौहान ने प्रताड़ित पोस्ट-ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों की रैगिंग का फोटो शेयर कर एक्स पर लिखा ‘जैसे ही जीएमसी भावनगर (गुजरात) की यह सीसीटीवी तस्वीर मुझे मिली, एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न रह गया। मुझे एहसास हुआ कि ऑपेशन थिएटर के भीतर ऑर्थोपेडिक सर्जरी रेजिडेंट डॉक्टरों को मुर्गा बनने पर कितना मानसिक और शारीरिक तौर पर कितना बुरा महसूस हुआ होगा। भारत में इस पेशे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हर नीट यूजी और पीजी की तैयारी करने वाला छात्र और अभिभावक इसे जरूर देखें।’
गुजरात सरकार तुरंत हरकत में आई
सोशल मीडिया पर रैगिंग का ये मामला वायरल होने के बाद गुजरात सरकार तुरंत हरकत में आई। न्यूज18 में छपी खबर के मुताबिक, डीन डॉ. चिनमय शाह की अध्यक्षता में एंटी-रैगिंग कमेटी की 8.5 घंटे चली बैठक में 6 सीनियर्स को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। सीनियर्स को 6 महीने से 2 साल तक के लिए सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही उन्हें कॉलेज हॉस्टल से निकालने का भी नोटिस जारी किया जा चुका है।
स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश
वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एंटी-रैगिंग कमेटी को स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने जांच के निर्देश जारी किए थे। इस दौरान ऑर्थोपेडिक्स विभाग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों और फैकल्टी से भी मामले में लिखित में जानकारियां ली गईं। सस्पेंशन की अवधि के दौरान सीनियर्स एकेडमिक, क्लिनिकल, रिसर्च या कॉलेज से जुड़ी किसी भी अन्य एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक छात्र को दो साल, तीन छात्रों को एक-एक साल और दो छात्रों को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है।
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