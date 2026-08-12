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सूरत में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग; जूनियर डॉक्टर ने दी जान, 4 के खिलाफ केस

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
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सूरत के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से तंग आकर एक जूनियर डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद 4 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। 

Suicide
गुजरात के सूरत में सरकारी मेडिकल कॉलेज रैगिंग के बाद एक जूनियर डॉक्टर ने जान दे दी।

गुजरात के सूरत में सरकारी मेडिकल कॉलेज के 4 सीनियर डॉक्टरों पर एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को रैगिंग के जरिए सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। 9 अगस्त को हर्ष अपने हॉस्टल में मृत पाए गए थे। एंटी-रैगिंग कमेटी की जांच में सामने आया कि आरोपी सीनियरों ने 10 जूनियर स्टूडेंट्स को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। संस्थान ने चारों को छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फंदे से लटकती मिली थी पीड़ित डॉक्टर की लाश

खतोदरा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त की सुबह 30 वर्षीय हर्ष पांड्या की लाश हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी पाई गई थी। इसके बाद न्यू सिविल हॉस्पिटल से जुड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्नातोकोत्तर के दूसरे साल के 4 सीनियर डॉक्टरों निराली वसावे, अनुज माहेश्वरी, दीक्षिता घेवरिया और हिना भुत के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

आरोपी 6 महीने के लिए सस्पेंड

आरोपी डॉक्टरों को सोमवार को संस्थान से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संस्थान की 'रैगिंग' रोधी समिति ने जांच में पाया कि वे हर्ष पांड्या समेत प्रथम साल के 10 विद्यार्थियों को परेशान करने में शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 127 (2), 352 और 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

ये धाराएं गलत तरीके से बंधक बनाने, जान-बूझकर अपमान करने और अपराध स्थल पर मौजूद रहकर उकसाने से संबंधित हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जयेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि संस्थान की रैगिंग-रोधी समिति ने दोषी पाए गए चारों आरोपी डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। इसके खिलाफ खतोदरा थाने में केस दर्ज किया है।

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पांड्या समेत 10 जूनियर्स को टॉर्चर करने का आरोप

जारी बयान में कहा गया है कि सेकंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टरों को फर्स्ट ईयर के जूनियर्स को कोई भी काम सौंपने की इजाजत नहीं है। फिर भी आरोपी काफी समय से संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के फर्स्ट ईयर के 10 जूनियर डॉक्टरों को परेशान कर रहे थे। इन चार डॉक्टरों ने पीड़ित पांड्या समेत 10 जूनियर्स को प्रताड़ित किया।

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आरोपियों ने कीं झूठी शिकायतें

आरोपियों ने पीड़ितों के खिलाफ फैकल्टी में झूठी शिकायतें कीं कि वे ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। बताया जाता है कि 5 अगस्त को आरोपियों ने पीड़ितों को मैसेज के जरिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की सीरोलॉजी लैब में बुलाया। आरोपियों ने जूनियरों को दो घंटे तक गैर-कानूनी तरीके से रोके रखा, लगातार मानसिक रूप से परेशान किया और भद्दी टिप्पणियां करके अपमानित किया। बाद में आरोपियों के खिलाफ जांच बैठी। कमेटी ने आरोपियों को दोषी पाया और सस्पेंड किया।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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