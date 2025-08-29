jilted lover threat to leak private photos and videos किसी और की होने जा रही लड़की को धमकी- 8GB अश्लील तस्वीरें-वीडियो लीक कर दूंगा, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़jilted lover threat to leak private photos and videos

किसी और की होने जा रही लड़की को धमकी- 8GB अश्लील तस्वीरें-वीडियो लीक कर दूंगा

गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़की को उसका प्रेमी अश्लील तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। किसी और की होने जा रही लड़की को प्रेमी सगाई तोड़ने के लिए कह रहा है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादFri, 29 Aug 2025 09:48 AM
गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़की को उसका प्रेमी अश्लील तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। किसी और की होने जा रही लड़की को प्रेमी सगाई तोड़ने के लिए कह रहा है। उसका कहना है कि यदि उसने यह रिश्ता नहीं तोड़ा तो वह उसके पास मौजूद 8जीबी प्राइवेट तस्वीरें-वीडियो, चैट आदि लीक कर देगा। तंग आकर लड़की ने अब पुलिस से मदद मांगी है।

शहर के पश्चिमी इलाके में रहने वाली 21 साल की एक लड़की ने अभ्यम 181 वूमेन हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी आपबीती बताई। लड़की का कहना है कि उसका एक्स ब्वॉयफ्रेंड लगातार धमकी दे रहा है। जब उसे पता चला कि उसकी सगाई किसी और लड़के से होने जा रही है तो वह धमकी देने लगा। वह कहता है, 'मैं तुम्हारे नाम से एक फेक अकाउंट बनाऊंगा और 8जीबी का अश्लील कंटेंट उस पर अपलोड कर दूंगा।'

लड़की ने पहले खुद अपने स्तर पर उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वह नहीं माना और लगातार धमकी देता रहा तो उसने अपने माता-पिता को यह बात बताई। इसके बाद वूमेन हेल्पलाइन पर शिकायत का फैसला किया गया। शिकायत मिलने के बाद एक काउंसलर और कांस्टेबल को लड़के के घर भेजा गया। उसकी मां को पूरी बात बताई गई। मां ने बेटे को बुलाया और फटकार लगाते हुए डेटा डिलीट करने को कहा। कानूनी कार्रवाई के डर से आरोपी ने डेटा डिलीट किया और भविष्य में परेशान ना करने पर सहमति दी।

अधिकारी बताते हैं कि हर हेल्पलाइन पर हर महीने इस तरह के करीब एक दर्जन केस आते हैं, जहां संबंध अच्छे होने पर लोग एक दूसरे को प्राइवेट फोटोज और वीडियोज शेयर कर देते हैं और फिर रिश्ता बिगड़ने पर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। कई बार चुपके से तस्वीरें ले ली जाती हैं। हाल ही में एक महिला ने इस तरह की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जा दे दी थी।

फोटो- AI की मदद से तैयार की गई है, काल्पनिक है।

Gujarat News

