पत्नी के रहते हुए साली पर आया दिल, ससुरालवाले नहीं माने तो गुजरात में शख्स ने कर डाला बड़ा कांड

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, चार साल बाद अब जब वे यहां शादी की शॉपिंग करने आए तो ममता को देखकर संदीप के मन के फिर से पुरानी बातें उभर आईं और उसने घरवालों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।

गुजरात के सूरत शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले एक शख्स का दिल अपनी साली पर आ गया। जिसके बाद उसने अपने प्यार का इजहार करते हुए ससुराल वालों के सामने साली से शादी कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि लड़की ने भी जीजा पर दीदी को धोखा देने का आरोप लगा दिया, जिससे गुस्साए शख्स ने चाकू लेकर अपने ससुराल वालों पर हमला बोल दिया। जिसके चलते ज्यादा खून बह जाने से साले और साली की मौत हो गई, वहीं सास अस्पताल में भर्ती है।

हत्याकांड की यह वारदात सूरत के उधना थानाक्षेत्र में हुई, जहां रहने वाले संदीप गौड़, पिता घनश्याम गौड़ नाम के शख्स ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी कानन देसाई ने बताया कि उधना के पटेल नगर के ओम साईं जवाहर चौक इलाके की एक सोसायटी में रहने वाले संदीप ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर नाराज होकर अपनी साली ममता और साले निश्चय पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे कि दोनों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि संदीप गौड़ के घर पर 4 अक्तूबर को यूपी के प्रयागराज से उसकी सास और साले-साली शादी की खरीदारी करने आए थे। दरअसल उसके साले निश्चय की शादी दिसंबर में होना तय थी। इसी वजह से वह शादी की खरीदारी करने के लिए सूरत पहुंचे थे। सुबह शॉपिंग करने के बाद शाम को जब सब लोग साथ में इकट्ठा होकर बैठे हुए थे, तभी संदीप ने अपनी सास से कहा कि वह उनकी छोटी बेटी यानी अपनी साली से शादी करना चाहता है, जिसके बाद सब लोगों ने कहा कि आपकी शादी पहले ही बड़ी बेटी से हो चुकी है, ऐसे में छोटी बेटी के साथ दूसरी शादी नहीं हो सकती। साथ ही लड़की ममता ने भी कहा कि जीजा आपने मेरी बड़ी बहन के साथ चीटिंग की है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इसके बाद गुस्साए संदीप ने अपने पास रखा चाकू निकाला और साले, साली और सास पर हमला कर दिया, जिसके बाद काफी खून बह जाने से अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला की चार साल पहले जीजा-साली के बीच प्रेम संबंध भी रह चुका है। पुलिस ने बताया कि साल 2021 में ममता नौकरी करने के लिए सूरत आई थी और अपने दीदी-जीजा के साथ एक ही घर में रहती थी। इस दौरान जीजा ने ही साली की नौकरी भी एक प्राइवेट फैशन फर्म में लगवा दी। फिर ये दोनों साथ में ही ऑफिस आया-जाया करते थे, इसी दौरान दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इसबारे में घरवालों को पता चलते ही उन्होंने ममता को कहीं और शिफ्ट कर दिया और बात आई-गई हो गई।