Jija Sandeep allegedly attacked his sali Mamta and sala Nishchay in Surat Gujarat पत्नी के रहते हुए साली पर आया दिल, ससुरालवाले नहीं माने तो गुजरात में शख्स ने कर डाला बड़ा कांड, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Jija Sandeep allegedly attacked his sali Mamta and sala Nishchay in Surat Gujarat

पत्नी के रहते हुए साली पर आया दिल, ससुरालवाले नहीं माने तो गुजरात में शख्स ने कर डाला बड़ा कांड

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, चार साल बाद अब जब वे यहां शादी की शॉपिंग करने आए तो ममता को देखकर संदीप के मन के फिर से पुरानी बातें उभर आईं और उसने घरवालों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरातFri, 10 Oct 2025 01:06 AM
share Share
Follow Us on
पत्नी के रहते हुए साली पर आया दिल, ससुरालवाले नहीं माने तो गुजरात में शख्स ने कर डाला बड़ा कांड

गुजरात के सूरत शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले एक शख्स का दिल अपनी साली पर आ गया। जिसके बाद उसने अपने प्यार का इजहार करते हुए ससुराल वालों के सामने साली से शादी कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि लड़की ने भी जीजा पर दीदी को धोखा देने का आरोप लगा दिया, जिससे गुस्साए शख्स ने चाकू लेकर अपने ससुराल वालों पर हमला बोल दिया। जिसके चलते ज्यादा खून बह जाने से साले और साली की मौत हो गई, वहीं सास अस्पताल में भर्ती है।

हत्याकांड की यह वारदात सूरत के उधना थानाक्षेत्र में हुई, जहां रहने वाले संदीप गौड़, पिता घनश्याम गौड़ नाम के शख्स ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी कानन देसाई ने बताया कि उधना के पटेल नगर के ओम साईं जवाहर चौक इलाके की एक सोसायटी में रहने वाले संदीप ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर नाराज होकर अपनी साली ममता और साले निश्चय पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे कि दोनों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि संदीप गौड़ के घर पर 4 अक्तूबर को यूपी के प्रयागराज से उसकी सास और साले-साली शादी की खरीदारी करने आए थे। दरअसल उसके साले निश्चय की शादी दिसंबर में होना तय थी। इसी वजह से वह शादी की खरीदारी करने के लिए सूरत पहुंचे थे। सुबह शॉपिंग करने के बाद शाम को जब सब लोग साथ में इकट्ठा होकर बैठे हुए थे, तभी संदीप ने अपनी सास से कहा कि वह उनकी छोटी बेटी यानी अपनी साली से शादी करना चाहता है, जिसके बाद सब लोगों ने कहा कि आपकी शादी पहले ही बड़ी बेटी से हो चुकी है, ऐसे में छोटी बेटी के साथ दूसरी शादी नहीं हो सकती। साथ ही लड़की ममता ने भी कहा कि जीजा आपने मेरी बड़ी बहन के साथ चीटिंग की है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इसके बाद गुस्साए संदीप ने अपने पास रखा चाकू निकाला और साले, साली और सास पर हमला कर दिया, जिसके बाद काफी खून बह जाने से अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

आरोपी संदीप गौड़।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला की चार साल पहले जीजा-साली के बीच प्रेम संबंध भी रह चुका है। पुलिस ने बताया कि साल 2021 में ममता नौकरी करने के लिए सूरत आई थी और अपने दीदी-जीजा के साथ एक ही घर में रहती थी। इस दौरान जीजा ने ही साली की नौकरी भी एक प्राइवेट फैशन फर्म में लगवा दी। फिर ये दोनों साथ में ही ऑफिस आया-जाया करते थे, इसी दौरान दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इसबारे में घरवालों को पता चलते ही उन्होंने ममता को कहीं और शिफ्ट कर दिया और बात आई-गई हो गई।

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, चार साल बाद अब जब वे यहां शादी की शॉपिंग करने आए तो ममता को देखकर संदीप के मन के फिर से पुरानी बातें उभर आईं और उसने घरवालों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जिससे इनकार करने पर उसने डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी पुलिस के डर से घबराकर वहां से भाग गया था, लेकिन पुलिस की चार टीमों ने कड़ी मेहनत करते हुए उसे सूरत स्टेशन इलाके में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।