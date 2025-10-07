जम्मू के व्यापारी से 4.4 करोड़ की साइबर ठगी, 3 आरोपियों को गुजरात से किया अरेस्ट

जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह धोखाधड़ी 2 सितंबर को तब सामने आई जब व्यापारी ने यहां साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि साइबर ठगों ने कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर उससे भारी मात्रा में पैसे ठगे हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की साइबर ब्रांच ने गुजरात के सूरत से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 4.4 करोड़ रुपये के ऑनलाइन फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। इन तीनों ठगों ने जम्मू के एक व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट किया था। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह धोखाधड़ी 2 सितंबर को तब सामने आई जब व्यापारी ने यहां साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि साइबर ठगों ने कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर उससे भारी मात्रा में पैसे ठगे हैं।

एसएसपी के मुताबिक धोखेबाजों ने पीड़ित पर आरोप लगाया कि उसने आधार और सिम कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया। सिंह ने बताया कि उसे डिजिटल अरेस्ट करने के बाद, उन्होंने धोखे से पीड़ित को कई बैंक खातों में कई लेन-देन के जरिए 4 करोड़ 44 लाख 20 हजार रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत एक शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद विस्तृत जाँच शुरू की गई है।