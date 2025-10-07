जम्मू के व्यापारी से 4.4 करोड़ की साइबर ठगी, 3 आरोपियों को गुजरात से किया अरेस्ट
जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह धोखाधड़ी 2 सितंबर को तब सामने आई जब व्यापारी ने यहां साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि साइबर ठगों ने कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर उससे भारी मात्रा में पैसे ठगे हैं।
एसएसपी के मुताबिक धोखेबाजों ने पीड़ित पर आरोप लगाया कि उसने आधार और सिम कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया। सिंह ने बताया कि उसे डिजिटल अरेस्ट करने के बाद, उन्होंने धोखे से पीड़ित को कई बैंक खातों में कई लेन-देन के जरिए 4 करोड़ 44 लाख 20 हजार रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत एक शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद विस्तृत जाँच शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर, एक स्पेशल टीम को सूरत भेजा गया। इस अभियान में तीन आरोपियों, चौहान मनीष अरुणभाई, अंश विठानी और किशोरभाई करमशीभाई दियोरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने कहा कि साइबर पुलिस जम्मू ने अब तक आरोपियों से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में करीब 55 लाख 88 हजार रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
