द्वितीय विश्वयुद्ध में 650 पोलिश बच्चों के बने थे 'बापू', जानिए जाम साहब दिग्विजयसिंह की कहानी

पंद्रहवीं शताब्दी में जाम श्री रावलजी लाखाजी ने नागमती और रंगमती नदियों के संगम पर सौराष्ट्र के हालार क्षेत्र की राजधानी के रूप में नवानगर की स्थापना की। दरियालाल के खारे जल से सिंचित इस पावन भूमि के नाम पर पूरा क्षेत्र नवानगर स्टेट कहलाया।

पंद्रहवीं शताब्दी में जाम श्री रावलजी लाखाजी ने नागमती और रंगमती नदियों के संगम पर सौराष्ट्र के हालार क्षेत्र की राजधानी के रूप में नवानगर की स्थापना की। दरियालाल के खारे जल से सिंचित इस पावन भूमि के नाम पर पूरा क्षेत्र नवानगर स्टेट कहलाया। लगभग आठ दशक पहले इसी नवानगर के एक शासक थे, दिग्विजयसिंहजी रणजीतसिंहजी जाडेजा। सम्मानपूर्वक उन्हें जाम साहब के नाम से जाना जाता था। यह द्वितीय विश्वयुद्ध का अंधकारमय दौर था। दूर यूरोप में स्थित पोलैंड, एक ऐसा देश जहाँ बर्फीली हवाएँ वीराने में गूंजते संगीत की तरह बहती थीं, पहले जर्मनी और फिर सोवियत रूस के आक्रमण का शिकार बना। लाखों नागरिकों को कैद कर लिया गया और उनके बच्चों को साइबेरिया के बर्फीले गुलाग शिविरों में भेज दिया गया।

12 लाख की हो गई थी मौत गुलाग सोवियत संघ की दंड शिविर प्रणाली थी, जहाँ राजनीतिक बंदियों और कैदियों को भुखमरी, असहनीय ठंड और कठोर श्रम झेलना पड़ता था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1.8 करोड़ लोगों को इन शिविरों में कैद कर लिया गया। जिनमें से, लगभग 12 से 17 लाख लोगों की वहीं मृत्यु हो गई।

पौलैंड सरकार और रेड क्रॉस ने मिल कर बनाई थी योजना पोलैंड सरकार और रेड क्रॉस ने गुलाग में कैद बच्चों को बचाने की योजना बनाई। दो से सत्रह वर्ष की आयु के बच्चों को साइबेरिया के जंगलों से निकालकर ईरान (तत्कालीन पर्शिया) और क्वेटा के रास्ते जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों द्वारा भारत भेजा गया। जब इन ठंडे प्रदेशों से आए शरणार्थी बच्चों के तीन दल एक-एक कर गुजरात के बालाचड़ी तट पर पहुँचे, तब हालार के समुद्री किनारे की गर्म और नमकीन हवाओं ने उनका स्वागत किया। जाम साहब के सैनिकों ने आधी दुनिया पार कर आए, भूख और आँसुओं से भरे इन विदेशी शरणार्थियों का उसी आत्मीयता से स्वागत किया, जिसके लिए काठियावाड़ की मेहमाननवाज़ी प्रसिद्ध है।

“हे ईश्वर, अगर तू कभी हमारे काठियावाड़ में रास्ता भूलकर चला आए, भले ही एक दिन के लिए — हमारा मेहमान बन जा। हे शामलाजी, मैं तेरा ऐसा सत्कार करूँगा कि तू स्वर्ग भी भूल जाए!”

6 लाख रुपए इकट्ठा किए गए थे जाम साहब ने अपने बाग-बगीचे, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, सब कुछ पोलैंड के इन बच्चों के लिए खोल दिया। यहाँ तक कि उनके महल का अतिथि-गृह भी विद्यालय में बदल दिया गया। इस शिविर के संचालन के लिए केवल नवानगर राज्य ही नहीं, बल्कि भारत के अनेक अन्य राजाओं और दानदाताओं ने भी सहयोग दिया। उस समय लगभग छह लाख रुपये की राशि एकत्र की गई, जो उस युग में काफी बड़ी रकम थी।

भूख और कुपोषण ने इन बच्चों के पाचन तंत्र को इतना कमजोर कर दिया था कि वे साधारण रोटी भी नहीं खा सकते थे। तब जाम साहब ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने गोवा से विशेष रूप से सात रसोइयों को बुलवाया, ताकि बच्चों के लिए पौष्टिक और सुपाच्य भोजन तैयार किया जा सके।

बालाचड़ी शिविर में बच्चों को ताज़े फल मिलें, इसके लिए केले और पपीते के पेड़ लगाए गए। जाम साहब के अपने बच्चे भी इन्हीं पोलिश बच्चों के साथ खेलते थे। प्रत्येक रविवार स्थानीय गुजराती बच्चों और पोलिश शरणार्थी बच्चों के बीच फुटबॉल मैच आयोजित किए जाते थे, ताकि वे समाज में घुल-मिल सकें और अपने अकेलेपन से बाहर निकल सकें।

एक दिन जाम साहब स्वयं बच्चों से मिलने शिविर पहुँचे। उन्होंने बच्चों की आँखों में झाँका। वहाँ भय था, उदासी थी और कहीं न कहीं भविष्य की एक हल्की-सी आशा भी दिखाई देती थी।

“तुम अनाथ नहीं हो। आज से तुम सब नवानगरी हो… और मैं तुम्हारा बापू हूँ।”

यह सुनते ही सभी बच्चे फूट-फूटकर रो पड़े। लेकिन इस बार उनके आँसू दुख के नहीं, बल्कि अपनापन मिलने की खुशी के थे। जाम साहब ने बच्चों की शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा। उन्होंने पोलिश शिक्षकों की नियुक्ति की, ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकें। वे पोलिश कविताएँ गाते, क्रिसमस कैरल गाते और अपनी संस्कृति को जीवित रख पाते। धीरे-धीरे बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉ. किरीट अशनाई और डॉ. अनंत जोशी उनके उपचार में दिन-रात लगे रहे।

1942 से 1946 तक, लगभग चार वर्षों तक, बालाचड़ी ही इन बच्चों का घर बना रहा। फिर द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ। किंतु, पोलैंड में अब साम्यवादी (कम्युनिस्ट) सरकार सत्ता में आ चुकी थी। जाम साहब को भय था कि इन बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध वापस भेज दिया जाएगा। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया, जिसकी मिसाल विश्व इतिहास में विरले ही मिलती है। उन्होंने नवानगर की अदालत में इन सभी बच्चों को विधिवत अपना दत्तक पुत्र-पुत्री घोषित करा लिया। अब जाम साहब केवल एक राजा नहीं रहे—वे 650 पोलिश बच्चों के कानूनी पिता बन चुके थे।

समय बीतता गया। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा करने वाले पिछले 45 वर्षों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भारत और पोलैंड के 70 वर्षों पुराने राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) में बदलने की घोषणा की गई।

नवानगर की इस मानवीय गाथा पर दिल्ली की फिल्मकार अनुराधा भट्टाचार्जी ने “A Little Poland in India” नामक एक वृत्तचित्र भी बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने वारसॉ में स्थित “गुड महाराजा” स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और जाम साहब दिग्विजयसिंहजी युवा विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले 20 पोलिश युवा फरवरी 2025 में भारत आए। भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्वयुद्ध के दौरान बालाचड़ी पहुँचे शरणार्थी बच्चों में कुछ यहूदी बच्चे भी शामिल थे। वे कैथोलिक पोलिश बच्चों के साथ ही पंजीकृत किए गए थे और सुरक्षा कारणों से उन्हें अपनी यहूदी पहचान सार्वजनिक न करने की सलाह दी गई थी।

नवंबर 2025 में इज़राइल के नेगेव क्षेत्र के मोशाव नेवातीम में जाम साहब दिग्विजयसिंहजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा अमेरिकी परोपकारी जेरी क्लिंगर तथा इंडियन ज्यूइश हेरिटेज सेंटर के सहयोग से स्थापित की गई। नेवातीम का चयन अपने आप में एक गहरा प्रतीक है। वर्ष 1954 में केरल के कोचीन से आए भारतीय मूल के यहूदियों ने इस बस्ती की स्थापना की थी। आज भी यह भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इस प्रकार भारत के एक राजवी की प्रतिमा आज उस इज़राइली गाँव में स्थापित है, जिसकी नींव भारतीय मूल के यहूदियों ने रखी थी।

अब इज़राइल एक और महान भारतीय विभूति का भी सम्मान करने जा रहा है।जून 2026 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की वर्षगाँठ पर मुंबई स्थित इज़राइल के महावाणिज्य दूत ने घोषणा की कि इज़राइल के एक शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार इतिहास तथा प्रतिमा के स्वरूप संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस सम्मान के पीछे भी भारत और इज़राइल के ऐतिहासिक संबंधों की गहरी पृष्ठभूमि है।

कोंकण क्षेत्र के बेने इज़राइल यहूदी, जिन्हें कभी “शनिवार तेली” भी कहा जाता था, वे मराठा नौसेना में सेवारत थे। समुदाय के इतिहास के अनुसार एरोन चुरिकर नामक एक यहूदी अधिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के महत्वपूर्ण कमांडरों में से एक थे।

इस प्रकार शिवाजी महाराज के सम्मान में स्थापित होने वाली प्रतिमा केवल इतिहास का स्मरण नहीं, बल्कि भारत और इज़राइल के बीच आज और अधिक सुदृढ़ हो रहे मानवीय एवं रणनीतिक संबंधों का भी प्रतीक है।

इसी अवधि में भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध भी नई ऊँचाइयों पर पहुँचे। 2024 में भारत और पोलैंड आधिकारिक रूप से रणनीतिक साझेदार बने। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 6.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया और पोलैंड में विकसित ड्रोन अब भारत में भी निर्मित किए जा रहे हैं।

दूसरी ओर, भारत और इज़राइल ने सितंबर 2025 में निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। नवंबर 2025 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर औपचारिक चर्चा आरम्भ हुई तथा संयुक्त रक्षा उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण सहमति बनी।

मुंबई स्थित इज़राइल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्देश्य भारतीयों और इज़राइलियों के बीच ऐतिहासिक तथा मानवीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है, विशेषकर उन इज़राइलियों के साथ जिनकी पारिवारिक जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं।

भारत में भी अब जाम साहब की यह प्रेरणादायक गाथा नई पहचान प्राप्त कर रही है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” के एक महत्वपूर्ण भाग में जाम साहब दिग्विजयसिंहजी की मानवीय सेवा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

जाम साहब द्वारा विधिवत दत्तक लिए गए इन 650 पोलिश बच्चों को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार मिला। समय के साथ कुछ बच्चे पोलैंड लौट गए, जबकि अनेक इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार और समाज के सम्मानित नागरिक बने। लेकिन वे जहाँ भी गए, अपने साथ अपनी पहचान का एक छोटा-सा प्रमाण सदैव रखते रहे। उस पर केवल एक शब्द लिखा होता था। “नवानगरी।” (नवानगर का वासी) उनके लिए यह मात्र एक पहचान नहीं थी, बल्कि उस भूमि के प्रति आजीवन कृतज्ञता का प्रतीक थी जिसने उन्हें जीवनदान दिया था।

समय के साथ बालाचड़ी का शरणार्थी शिविर बंद हो गया। आज उसी स्थान पर सैनिक स्कूल, बालाचड़ी (स्थापना 1961) स्थित है, गुजरात का एकमात्र सैनिक स्कूल। जहाँ कभी युद्धपीड़ित शरणार्थियों की बैरकें थीं, वहीं आज भारत के भावी सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। किन्तु जाम साहब की मानवता की यह अमर गाथा आज भी जीवित है। पोलैंड की राजधानी वारसॉ के ओखोटा (Ochota) क्षेत्र में आज “गुड महाराजा स्क्वायर” (Dobry Maharaja Square) उनके सम्मान में स्थापित है। वर्ष 2011 में पोलैंड सरकार ने जाम साहब को मरणोपरांत अपने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से अलंकृत किया।

इज़राइल में भी महाराजा दिग्विजय सिंहजी की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है, जहाँ उनका नाम भारत और इज़राइल के मानवीय संबंधों का प्रतीक बन चुका है। 2018 में, जब पोलैंड अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा था, तब द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बालाचड़ी में शरण पाने वाले कुछ पोलिश शरणार्थी, जो उस समय लगभग 90 वर्ष के हो चुके थे, एक बार फिर भारत आए। वे उसी बालाचड़ी पहुँचे, जहाँ कभी उन्हें नया जीवन मिला था। इस अवसर पर एक स्मारक का उद्घाटन किया गया और जाम साहब दिग्विजयसिंहजी की मानवता, करुणा और सेवा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

अपने जीवन की संध्या में भारत लौटे वे वृद्ध पोलिश नागरिक भावुक होकर रो पड़े। उनके आँसू अतीत के दुःख के नहीं थे। वे उस प्रेम, अपनत्व और सुरक्षा की स्मृतियों के आँसू थे, जो उन्हें एक भारतीय राजा ने तब दिए थे, जब पूरी दुनिया उनसे मुँह मोड़ चुकी थी। हम आधी दुनिया पार करके भारत आए थे। लेकिन जाम साहब ने हमें एक बात सिखाई: जब तक किसी के हृदय में आपके लिए स्थान है, तब तक इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं होता।

यह कहानी केवल एक राजा की उदारता की नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि मानवता, करुणा और अपनापन किसी भी औपचारिक कूटनीति से कहीं अधिक स्थायी संबंध बना सकते हैं।

बिना किसी विदेश मंत्रालय, बिना किसी औपचारिक राजनयिक समझौते और बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, जाम साहब ने केवल मानवता के आधार पर जो निर्णय लिया था, उसका प्रतिफल आज भी भारत को विश्व में सम्मान, विश्वास और सच्ची मित्रता के रूप में प्राप्त हो रहा है। उनका यह कार्य हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रों के बीच सबसे मजबूत पुल हथियारों, समझौतों या व्यापार से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना से बनते हैं।