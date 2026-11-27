हमला करके भागने वाला था पाकिस्तान, गुजरात में पकड़े गए जैश आतंकी का क्या था टारगेट
गुजरात के वडोदरा में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने आतंकवादी बताते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो असम का रहने वाला है। आरोप है कि वह एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने वाला था।
दहशतगर्दों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए गुजरात की एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकवादी को वडोदरा से गिरफ्तार किया है। 22 साल का आरोपी मोहम्मद सहारुल इस्लाम कबीरुद्दीन असम के करीमगंज का रहने वाला है और गुजरात में एक आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने उसके कब्जे से AK-47 और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।
एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी के मुताबिक, मोहम्मद सहारुल इस्लाम कबीरुद्दीन वडोदरा के एयर फोर्स स्टेशन पर हमला हमला करने की योजना बना रहा था। सहारुल ने एयर फोर्स स्टेशन की रेकी की थी और अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर ली थीं। अब तक की जांच में सामने आया है कि असम के सहारुल इस्लाम को पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स ने ब्रेन वॉस किया था और हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। आरोपी लगातार अपने हैंडलर के संपर्क में था और हमला करके पाकिस्तान भागने की फिराक में था।
डीआईजी के मुताबिक, इस्लाम कबीरुद्दीन को गुरुवार रात हलोल-वडोदरा रोड पर एक होटल के पास से पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि एटीएस टीम ने उसके पास से एक असॉल्ट राइफल (जिसके एके-47 होने का संदेह है), 23 कारतूस, दो खाली कारतूस, जैश-ए-मोहम्मद का एक झंडा, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी को वडोदरा स्थित आईएएफ स्टेशन के गेट पर हमला करने का काम सौंपा गया था।
वडोदरा में जैश का आतंकवादी कैसे पकड़ा गया?
जांचकर्ताओं का कहना है कि सहारुल इस्लाम काफी समय से जैश के हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था। वह अक्सर पाक में मौजूद अपने आकाओं से बातचीत करता था। पिछले छह महीने से वह टेक्निकल और फिजिकल सर्विलांस पर था। ऑपरेशन 23 नवंबर को अपने अंतिम चरण में पहुंचा जब एजेंसियों को इनपुट मिला कि सहारुल इस्लाम गुजरात में अपने मंसूबे को अंजाम देने जा रहा है।
कैसे गुजरात तक पहुंचा सहारुल इस्लाम?
शातिर सहारुल इस्लाम चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंचना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी आवाजाही को ट्रैक कर सके और इस मकसद से वह सीधे गुजरात नहीं गया। उसने कई बार ट्रेन बदली और बसों से भी सफर किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी से बरामद किया गया हथियार पाकिस्तान से तस्करी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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