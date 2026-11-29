पाकिस्तान जाना चाहता था वडोदरा से गिरफ्तार जैश का आतंकी, एयरफोर्स स्टेशन के फोटो-वीडियो भी भेजे
डीआईजी सुनील जोशी ने बताया था कि असम के करीमगंज निवासी आरोपी मोहम्मद सहरुल इस्लाम कबीरुद्दीन (22) को गुरुवार रात हलोल-वडोदरा रोड पर एक होटल के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह 'डेड ड्रॉप' के जरिए एके-47 जैसी राइफल हासिल करने के बाद दाहोद से लौट रहा था।
वडोदरा में गिरफ्तार किए गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद शहरूल इस्लाम ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि आईएसआई को वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन के फोटो और वीडियो भेजे थे। उसने ये भी बताया है कि वह पाकिस्तान जाकर आतंकी समुह में शामिल होना चाहता था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद के साथ जुड़ने से पहले बयत ली थी जो की एक औपचारिक शपथ होती है। एटीएस ने इस्लाम को गिरफ्तार कर एयरफोर्स स्टेशन सहित सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश को नाकाम किया था। उसके पास से असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।
डीआईजी सुनील जोशी ने बताया था कि असम के करीमगंज निवासी आरोपी मोहम्मद सहरुल इस्लाम कबीरुद्दीन (22) को गुरुवार रात हलोल-वडोदरा रोड पर एक होटल के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह 'डेड ड्रॉप' के जरिए एके-47 जैसी राइफल हासिल करने के बाद दाहोद से लौट रहा था। 'डेड ड्रॉप' किसी गुप्त स्थान पर आमने-सामने संपर्क किए बिना सामान या सूचना पहुंचाने का एक तरीका है।
आरोपी के पास से क्या-क्या मिला?
एटीएस के अनुसार टीम ने आरोपी के पास से एके-47 जैसी दिखने वाली स्वचालित असॉल्ट राइफल, दो खाली मैगजीन, तीन कारतूस, जैश-ए-मोहम्मद का एक झंडा, दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 20,000 रुपए नकद बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी को कथित तौर पर वडोदरा स्थित वायु सेना स्टेशन के गेट पर हमला करने का काम सौंपा गया था और उसके मोबाइल फोन से वायु सेना स्टेशन की तस्वीरें बरामद की गईं।
जोशी ने पत्रकारों को बताया कि एटीएस को सूचना मिली थी कि गुजरात के बाहर का एक शख्स, जिसका कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद से संबंध है, अपने आका के संपर्क में है और राज्य में सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी को उस समय रोका गया जब वह 'डेड ड्रॉप' के जरिए हथियार लेने के बाद दाहोद से वडोदरा जा रहा था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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