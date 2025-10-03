जगदीश विश्वकर्मा बनेंगे गुजरात भाजपा के अध्यक्ष, निर्विरोध चुने जाने की है तैयारी

जगदीश विश्वकर्मा का जन्म अहमदाबाद में ईश्वरभाई विश्वकर्मा के घर हुआ था, उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से आर्ट विषय में ग्रेजुएशन किया है। उनका राजनीतिक जीवन 1998 में ठक्करबापानगर में एक बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ।

गुजरात में भाजपा अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मंत्री जगदीश विश्वकर्मा का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। दरअसल इस पद के लिए नामांकन पत्र जमा करने की समयसीमा शुक्रवार दोपहर तक थी, और तब तक इस पद के लिए फॉर्म जमा करने वाले इकलौते उम्मीदवार विश्वकर्मा ही थे, ऐसे में इस पद की दौड़ में उनके सामने कोई और उम्मीदवार ना होने से उनका बिना वोटिंग के चुना जाना तय है। हालांकि चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा शनिवार सुबह 10 बजे गांधी नगर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय 'श्री कमलम' में की जाएगी, और उसी वक्त नए प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह भी किया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे विश्वकर्मा का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टी ने संगठन महोत्सव-2025 के लिए अपने संगठन चुनावों की अधिसूचना जारी की थी। जिसके अंतर्गत शुक्रवार दोपहर दो बजे तक नामांकन दाखिल किए गए।

पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए विश्वकर्मा के अकेले प्रत्याशी होने की वजह से चुनाव के लिए कोई मतदान नहीं होगा, ऐसे में वह परिणाम की घोषणा होने के तुरंत बाद पदभार ग्रहण करेंगे।

कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? पार्टी अध्यक्ष पद के लिए इकलौते उम्मीदवार जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद के निकोल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। 52 वर्षीय विधायक साल 2021 से गुजरात सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और सहकारिता, नमक उद्योग, प्रोटोकॉल, MSME, कुटीर उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन, मुद्रण और स्टेशनरी, वन एवं पर्यावरण, तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे हैं।

जगदीश विश्वकर्मा का जन्म अहमदाबाद में ईश्वरभाई विश्वकर्मा के घर हुआ था, उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से आर्ट विषय में ग्रेजुएशन किया है। उनका राजनीतिक जीवन 1998 में ठक्करबापानगर में एक बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ, और इसके बाद जिला स्तर पर कई भूमिकाएं निभाने के बाद वह विधायक पद तक पहुंचे। उन्होंने साल 2012 में भाजपा के टिकट पर राज्य विधानसभा का पहला चुनाव जीता था और फिर इसके बाद साल 2017 और 2022 में भी वे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। जगदीश विश्वकर्मा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग से आते हैं और अपने समुदाय में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं।