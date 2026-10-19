बच्चे के मुंह में घुस गई लोहे की रॉड, खेलते समय गिरा था नीचे; ऑपरेशन कर निकाली गई बाहर
गुजरात के पाटन में एक बच्चे के साथा दर्दनाक हादसा सामने आया है। खेलने के दौरान बच्चा जमीन में गिरा और जमीन में पड़ी लोहे की रॉड उसके मुंह में धंस गई। ऑपरेशन के बाद बच्चे के मुंह से रॉड को बाहर निकाला गया।
गुजरात के पाटन जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खेल दौरान एक बच्चा जमीन में गिरा और उसके मुंह में लोहे की एक रॉड घुस गई। बच्चे के जमीन में गिरते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। घबराए घरवालों ने तुरंत एंबुलेंस को कॉल किया और उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया और ऑपरेशन के बाद बच्चे के जबड़े से लोहे की रॉड को बाहर निकाला गया।
जबड़े में घुस गई थी रॉड
मामला पाटन जिले के समी तालुका का है। यहां के वेद गांव में 5 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। खेलने के दौरान बच्चे का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गया। जिस जगह बच्चा गिरा, वहीं पर लोहे की नुकीली रॉड रखी हुई थी जो बच्चे के जबड़े में घुस गई। इस घटना में बच्चा दर्द से रोने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। खून को देखकर परिजनों ने तुरंत एंबुलेंस को कॉल किया और अस्पताल लेकर पहुंचे।
40 मिनट चला ऑपरेशन
अस्पताल में जब बच्चे की जांच की गई तो पता चला कि लोहे की रॉड उसके दांतों और जबड़े के पास गहराई तक धंस गई है। इस दौरान जबड़े में से रॉड को बाहर निकालने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत थी। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत दांतो के डॉक्टर को बुलाया और तुरंत एक सर्जिकल टीम तैयार की गई। डॉक्टरों की टीम ने 40 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद बच्चे के जबड़े में घुसी रॉड को बाहर निकाल लिया। ऑपरेशन के दौरान बच्चे के जबड़े को नुकसान नहीं पहुंचा है।
इस ऑपरेश को सफलतापूर्वक अंजाम देने में डेंटिस्ट डॉक्टर डीएस लोढ़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोढ़ा ने अपनी टीम के साथ इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया और 40 मिनट के अंदर बहुत ही सावधानी के साथ जबड़े में घुसी रॉड को बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने बच्चे के माता-पिता को सलाह दी कि खुले या रिहायशी इलाकों में छोटे बच्चों के खेलने के दौरान उनपर नजर रखें और दुर्घटनाओं से बचाएं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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