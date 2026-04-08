गुजरात में IPS अधिकारी ने लिया VRS, अब कौन से रण में उतरने की चल रही चर्चा
गुजरात में 15 नगर निगमों, 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों और 84 नगर पालिकाओं के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी। इस दौरान लगभग 10,000 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
गुजरात कैडर के IPS अधिकारी ML निनामा ने अपने रिटायरमेंट से तीन महीने पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। राज्य में कुछ ही दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उनके इस फैसले के बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं इस बारे में जानने के लिए जब उनसे सम्पर्क किया गया तो उन्होंने भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया।
59 साल के एमएल निनामा अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से आते हैं और उत्तरी गुजरात के अरावली जिले के रहने वाले हैं। वह करीब दो महीने बाद यानी 30 जून 2026 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही पद छोड़ दिया। इस बारे में PTI से बात करते हुए उन्होंने बताया, ‘हां, मैंने VRS ले लिया है और मेरा त्यागपत्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। मैंने अभी तक चुनाव लड़ने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है।’
प्रमोटेड IPS अधिकारी हैं निनामा
निनामा मूल रूप से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, और एक प्रमोटेड IPS अधिकारी हैं। जो कि गांधीनगर में ट्रैफिक ब्रांच में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के पद पर तैनात थे। इससे पहले भी गुजरात में पुलिस सेवा से राजनीति में आने के ऐसे मामले देखने को मिलते रहे हैं।
पूर्व में भी एक अधिकारी चुनावी समर में उतर चुके
अरावली जिले के ही रहने वाले पूर्व IPS अधिकारी PC बारंडा ने भी 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, हालांकि वे अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी से चुनाव हार गए थे।
अभी राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं बारंडा
इसके बाद साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बारंडा ने एकबार फिर चुनावी बिसात पर अपनी किस्मत आजमाई और आखिरकार जीत हासिल कर ली थी। वर्तमान में उन्हें हाल ही में जनजातीय विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अब यह देखना होगा कि क्या एम.एल. निनामा भी बरंडा की राह पर चलते हुए चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं।
गुजरात में 15 नगर निगमों, 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों और 84 नगर पालिकाओं के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी। इस दौरान लगभग 10,000 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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