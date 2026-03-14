राजस्थान के रहने वाले राजकोट एम्स के डॉक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई जान देने की वजह
पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से मृतक का लैपटॉप, मोबाइल फोन, मेडिकल फाइलें और पहचान पत्र भी बरामद किया। मृतक इंटर्न डॉक्टर के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने सहपाठियों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
गुजरात के राजकोट शहर में स्थित एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) अस्पताल से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां पर काम कर रहे 25 वर्षीय इंटर्न डॉक्टर ने शनिवार को ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रतन कुमार मेघवाल के रूप में हुई है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर शहर का रहने वाला था। घटनास्थल पर मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने सहपाठियों पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस साल जनवरी में भी रतन यहीं पर खुदकुशी करने आया था, लेकिन तब उसे पुलिस ने बचा लिया था।
इस घटना की जानकारी देते हुए जोन 2 के पुलिस उपायुक्त राकेश देसाई ने बताया कि राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले रतन कुमार मेघवाल का शव शहर के करीब घंटेश्वर और पारा पिपालिया के बीच स्थित एक रेलवे ट्रैक पर मिला। अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5.30 बजे गांधीग्राम पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और रतन का शव बरामद किया। उन्होंने बताया कि ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई।
रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ रतन का सामान
पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से मृतक का लैपटॉप, मोबाइल फोन, मेडिकल फाइलें और पहचान पत्र भी बरामद किया। शुरुआती जांच के आधार पर मिली जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंटर्न डॉक्टर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने सहपाठियों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
27 जनवरी को भी यहीं आया था खुदकुशी करने
अधिकारियों ने बताया कि मेघवाल ने 27 जनवरी को भी इसी जगह पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस समय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उसे समझाबुझाकर राजस्थान स्थित उसके घर भेज दिया था। हालांकि इस बार उसे बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। देसाई ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उसका शव लेने के लिए उसका परिवार राजस्थान से राजकोट के लिए रवाना हो चुका है। अब आगे की जांच करते हुए पुलिस मृत डॉक्टर के सहपाठियों और अस्पताल के अन्य लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है ताकि प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि की जा सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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