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राजस्थान के रहने वाले राजकोट एम्स के डॉक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई जान देने की वजह

Mar 14, 2026 05:44 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, राजकोट, गुजरात
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पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से मृतक का लैपटॉप, मोबाइल फोन, मेडिकल फाइलें और पहचान पत्र भी बरामद किया। मृतक इंटर्न डॉक्टर के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने सहपाठियों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।

राजस्थान के रहने वाले राजकोट एम्स के डॉक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई जान देने की वजह

गुजरात के राजकोट शहर में स्थित एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) अस्पताल से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां पर काम कर रहे 25 वर्षीय इंटर्न डॉक्टर ने शनिवार को ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रतन कुमार मेघवाल के रूप में हुई है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर शहर का रहने वाला था। घटनास्थल पर मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने सहपाठियों पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस साल जनवरी में भी रतन यहीं पर खुदकुशी करने आया था, लेकिन तब उसे पुलिस ने बचा लिया था।

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इस घटना की जानकारी देते हुए जोन 2 के पुलिस उपायुक्त राकेश देसाई ने बताया कि राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले रतन कुमार मेघवाल का शव शहर के करीब घंटेश्वर और पारा पिपालिया के बीच स्थित एक रेलवे ट्रैक पर मिला। अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5.30 बजे गांधीग्राम पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और रतन का शव बरामद किया। उन्होंने बताया कि ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई।

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रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ रतन का सामान

पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से मृतक का लैपटॉप, मोबाइल फोन, मेडिकल फाइलें और पहचान पत्र भी बरामद किया। शुरुआती जांच के आधार पर मिली जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंटर्न डॉक्टर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने सहपाठियों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।

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27 जनवरी को भी यहीं आया था खुदकुशी करने

अधिकारियों ने बताया कि मेघवाल ने 27 जनवरी को भी इसी जगह पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस समय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उसे समझाबुझाकर राजस्थान स्थित उसके घर भेज दिया था। हालांकि इस बार उसे बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। देसाई ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उसका शव लेने के लिए उसका परिवार राजस्थान से राजकोट के लिए रवाना हो चुका है। अब आगे की जांच करते हुए पुलिस मृत डॉक्टर के सहपाठियों और अस्पताल के अन्य लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है ताकि प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि की जा सके।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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