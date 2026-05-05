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इंस्टाग्राम पर ट्रांसजेंडर अध्यात्मिक गुरु बनकर महिला को फंसाया, न्यूड वीडियो के सहारे लूटे पैसे

May 05, 2026 03:25 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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पहले भरोसा जीता, फिर उसे न्यूड वीडियो कॉल के लिए मजबूर किया। आरोपी ने बाद में उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके पैसे वसूले। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में एक संगठित गैंग सक्रिय था, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बना रहा था।

इंस्टाग्राम पर ट्रांसजेंडर अध्यात्मिक गुरु बनकर महिला को फंसाया, न्यूड वीडियो के सहारे लूटे पैसे

अहमदाबाद से साइबर फ्रॉड का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने खुद को इंस्टाग्राम पर ‘आध्यात्मिक हीलर’ बताकर एक महिला को अपने जाल में फंसा लिया। पहले भरोसा जीता, फिर उसे न्यूड वीडियो कॉल के लिए मजबूर किया। आरोपी ने बाद में उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके पैसे वसूले। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में एक संगठित गैंग सक्रिय था, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बना रहा था।

जांच में सामने आया कि पीड़िता ने “Astrologer Pooja Kinnar Maa” नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से संपर्क किया था। उसने अपने निजी रिश्ते से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए मदद मांगी थी। आरोपी ने खुद को ट्रांसजेंडर आध्यात्मिक गुरु बताकर उसका भरोसा जीता और कथित तौर पर ‘पूजा’ कराने के नाम पर उससे तस्वीरें मांगीं। इसके बाद आरोपी ने उन तस्वीरों को मॉर्फ कर उसे धमकाना शुरू किया और फिर ‘रिवाज पूरा करने’ के बहाने न्यूड वीडियो कॉल के लिए दबाव बनाया।

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पुलिस के अनुसार, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने के बाद आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डर के चलते पीड़िता ने करीब 1.43 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब पैसों की मांग लगातार बढ़ती गई, तब उसने साइबर क्राइम यूनिट से संपर्क किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अलग-अलग फोन नंबर और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि पकड़ा न जा सके।

अहमदाबाद साइबर क्राइम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बीकानेर से राजनेश भार्गव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके दो साथी विकास भार्गव और रवि भार्गव फिलहाल फरार हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पिछले दो साल से सक्रिय था और इंस्टाग्राम व फेसबुक पर कई फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठग रहा था।

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पुलिस के मुताबिक, गैंग रोजाना करीब 300 लोगों से संपर्क करता था, जिनमें से कई उनके झांसे में आ जाते थे। शुरुआती तौर पर 3,000 से 15,000 रुपये तक की फीस ली जाती थी, लेकिन बाद में निजी वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूली जाती थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अब तक सैकड़ों लोगों से करीब 40 से 42 लाख रुपये की ठगी कर चुका है। पुलिस का मानना है कि कई पीड़ित बदनामी के डर से सामने नहीं आते, जिससे ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या और भी ज्यादा हो सकती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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