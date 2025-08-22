गुजरात के आणंद में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में हादसा; दो मजदूरों की मौत, अन्य दो की हालत गंभीर

घटना की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने चारों मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गई, जहां बरैया और हरिजन को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि अन्य दो की हालत गंभीर है।

गुजरात के आणंद जिले में शुक्रवार को हुए एक दुखद हादसे में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि दो की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब ये मजदूर एक फ़ूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के टैंक की सफाई कर रहे थे। घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा खंभात तालुका के सोखड़ा गांव में स्थित एकता फ्रेश फ़ूड कंपनी में हुआ, जिसके अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयंत्र) के टैंक में घुसने के बाद दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। साथ ही उन्होंने बताया कि दो अन्य मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

खंभात ग्रामीण पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह उस समय हुई जब पीड़ितों में से एक, किशन बरैया (27) एक ब्लॉक खोलने के लिए टैंक में घुसा और जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया। उन्होंने बताया कि उसे बचाने के लिए अंदर गए दूसरे मजदूर अरविंद हरिजन (63) की भी यही हालत हुई। इसके बाद उन्हें बचाने की कोशिश में दो और मजदूर भी विषैली गैस की चपेट में आ गए।