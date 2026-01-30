Hindi Newsगुजरात न्यूज़IndiGo flight makes emergency landing at Ahmedabad airport after receiving bomb threat
अहमदाबाद एयपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिग, मिली बम की धमकी
संक्षेप:
कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिग करवाई गई। बताया जा रहा है कि प्लेन में 180 यात्री सवार थे।
Jan 30, 2026 02:06 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिग करवाई गई। बताया जा रहा है कि प्लेन में 180 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया।
यात्रियों को तुरंत प्लेन से बाहर निकाला गया। यात्रियों के सामान की जांच की गई और उनकी पहचान को भी वेरिफाई किया गया। बताया जा रहा है कि एक टीशू पेपर में लिखकर फ्लाइट हाई जैक करने की धमकी भी दी गई।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।