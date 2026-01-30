Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़IndiGo flight makes emergency landing at Ahmedabad airport after receiving bomb threat
अहमदाबाद एयपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिग, मिली बम की धमकी

संक्षेप:

कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिग करवाई गई। बताया जा रहा है कि प्लेन में 180 यात्री सवार थे।

Jan 30, 2026 02:02 pm IST
कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिग करवाई गई। बताया जा रहा है कि प्लेन में 180 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया।

यात्रियों को तुरंत प्लेन से बाहर निकाला गया। यात्रियों के सामान की जांच की गई और उनकी पहचान को भी वेरिफाई किया गया। बताया जा रहा है कि एक टीशू पेपर में लिखकर फ्लाइट हाई जैक करने की धमकी भी दी गई।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।

