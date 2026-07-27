दुबई से मुंबई आ रहे इंडिगो विमान के कार्गो होल्ड एरिया में दिखा धुआं, राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग
दुबई से मुंबई आ रही एक इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। पायलट ने धुआं देखा और फिर तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया।
दुबई से मुंबई आ रही एक इंडिगो फ्लाइट की सोमवार को गुजरात के राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। पायलट की सूझबूझ के बाद विमान को रनवे पर सुरक्षित लैंड करवा लिया गया। बताया जा रहा है कि पायलट ने उड़ान के दौरान ही विमान में धुआं निकलता देखा और फिर आनन-फानन में सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई।
वहीं राजकोट एयरपोर्ट डायरेक्टर दिगंत बोराह के मुताबिक 'इंडिगो काविमान दुबई से मुंबई जा रहा था। इस दौरान पायलट ने कार्गो होल्ड एरिया में धुआं निकलते देखा और इसके बाद राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पायलट ने जैसे ही धुआं देखा तुरंत राजकोट एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क साधा और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा। इसके बाद एयरपोर्ट रनवे पर तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किए गए।
एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने क्या बताया?
एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने एक बयान में कहा 'दुबई से मुंबई की ओर आ रही फ्लाइट (IGO 1452) के कार्गो होल्ड एरिया में धुआं दिखने के बाद राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में 194 पैसेंजर सवार थे। पायलट की ओर से सूचना मिलने के बाद दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया और फिर 3 बजकर 27 मिनट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कर दी गई। सभी पैसेंजर्स को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया गया था'
धुआं क्यों निकला? पता ललगाने मे जुटे एक्सपर्ट्स
पुलिस ने बताया है कि धुआं निकलने की आशंका को देखते हुए दुबई-मुंबई फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। सभी पैसेंजर और क्रू के सदस्य सुरक्षित हैं। एक्सपर्ट्स की टीम विमान में धुआं किस वजह से निकला इसका पता लगाने में जुट गई है।
एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर केपी तारेटिया ने बताया कि 'पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदिग्ध धुएं की जानकारी दे दी थी और गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का आग्रह किया था। एहतियात के तौर पर पायलट ने राजकोट एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। पैसेंजर्स को एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर ले जाया गया।'
विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की पिछली घटन
इसी साल 5 मई को पंजाब के मोहाली स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइ लैंड होने के तुरंत बाद ही एक पैसेंजर के पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया था। इससे पैसेंजर्स के बीच अफरातफरी मच गई थी।
आनन-फानन में पैसेंजर्स को इमरजेंसी डोर से बाहर निकाला गया था। विमान में 198 यात्रियों और छह क्रू सदस्य शामिल थे। कुछ ही पलों में धुआं पूरे कैबिन में फैल गया था। अफरातफरी के बीच केबिन क्रू के सदस्यों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया था जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस दौरान विमान के अंदर धुआं भरने और घबराहट के वजह से पैसेंजर्स में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी।
वहीं 15 जून को जयपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट (6E-322) की मेडिकल इमरजेंसी के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। उड़ा के दौरान एक पैसेंजर की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा और मेडिकल इमरजेंसी के तहत विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग का आग्रह किया। लैंडिंग की अनुमति मिलने के साथ ही रनवे के पास ही एंबुलेंस और मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया था।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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