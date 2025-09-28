indian railways special trains via gujarat announced for diwali and chhath timing details दिवाली-छठ पर गुजरात होकर चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान; स्टॉपेज-टाइमिंग डिटेल, Gujarat Hindi News - Hindustan
दिवाली-छठ पर गुजरात होकर चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान; स्टॉपेज-टाइमिंग डिटेल

दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों की क्या टाइमिंग होंगी? ये ट्रेनें किन स्टेशनों पर रुकेंगी? इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल...

Krishna Bihari Singh वार्ता, अहमदाबादSun, 28 Sep 2025 06:21 PM
दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस से अयोध्या कैंट, बांद्रा टर्मिनस से लुधियाना जंक्शन और उधना-जयनगर के बीच आवाजाही करेंगी। इन ट्रेनों की क्या टाइमिंग होंगी? ये ट्रेनें किन स्टेशनों पर रुकेंगी? इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल...

बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट वीकली स्पेशल

यह वीकली स्पेशल ट्रेन गाड़ी नंबर 09095 के नाम से बांद्रा टर्मिनस से अयोध्या कैंट के बीच आवाजाही करेगी। ट्रेन नंबर 09095 बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट वीकली स्पेशल हर बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 11.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 1730 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। यह ट्रेन पहली अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगी।

अयोध्या कैंट-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल

ट्रेन संख्या 09096 अयोध्या कैंट-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन हर गुरुवार को अयोध्या कैंट से 21.00 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को 06.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगी।

कहां-कहां स्टॉपेज?

गाड़ी संख्या 09095/09096 बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट ट्रेन कुल 16 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, दाहोद, मेघनगर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन ट्रेन

ट्रेन नंबर 09097 बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन वीकली स्पेशल हर रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 2150 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 00.30 बजे लुधियाना जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी।

लुधियाना जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन

ट्रेन संख्या 09098 लुधियाना जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस वीकली स्पेशल हर मंगलवार को लुधियाना जंक्शन से 0400 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 1020 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक चलेगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी

ट्रेन संख्या 09097/09098 के रूप में बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन वीकली स्पेशल कुल 18 फेरे लगाएगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, मथुरा जंक्शन, नई दिल्ली, पानीपत और अम्बाला स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर और एसी-3 टियर (इकोनॉमी) क्लास कोच होंगे।

उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09151 उधना-जयनगर स्पेशल मंगलवार 30 सितंबर को उधना से 0645 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 2130 बजे जयनगर पहुंचेगी।

जयनगर-उधना स्पेशल

ट्रेन संख्या 09152 जयनगर-उधना स्पेशल बुधवार यानी एक अक्टूबर को जयनगर से 2300 बजे रवाना होकर और शुक्रवार को 1745 बजे उधना पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर ठहराव

ट्रेन संख्या 09151/09152 उधना-जयनगर स्पेशल 2 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदाराम नगर, बीना, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

